Новые правила подачи и рассмотрения рапортов военных: в Минобороны рассказали детали
Киев • УНН
Минобороны Украины вводит новые правила подачи и рассмотрения рапортов военнослужащих. Изменения направлены на защиту прав военных, установление четких сроков рассмотрения и повышение ответственности командиров.
Минобороны вводит новые правила подачи и рассмотрения рапортов военных. Новые изменения направлены на защиту прав военнослужащих, четкое установление сроков рассмотрения обращений и повышение ответственности командиров, передает УНН со ссылкой на ведомство.
Основные нововведения:
- Четко определены формы рапорта: устная, письменная, электронная.
- Установлена последовательность согласования рапорта командирами.
- Обязательное обоснование в случае несогласования рапорта.
- Гарантировано рассмотрение рапортов относительно военной дисциплины, боевых задач, здоровья личного состава и отпусков не позднее 48 часов после подачи.
- Рапорты по другим вопросам должны быть рассмотрены до 14 дней.
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В Минобороны отметили, что ни один отказ не останавливает дальнейшее движение рапорта, а за подачу рапорта нельзя привлечь к ответственности.
"Этот шаг является частью реформ в Минобороны и направлен на усиление защиты прав военных", - резюмировали в ведомстве.