Новые правила подачи и рассмотрения рапортов военных: в Минобороны рассказали детали

Минобороны вводит новые правила подачи и рассмотрения рапортов военных. Новые изменения направлены на защиту прав военнослужащих, четкое установление сроков рассмотрения обращений и повышение ответственности командиров, передает УНН со ссылкой на ведомство.

Основные нововведения:

- Четко определены формы рапорта: устная, письменная, электронная.

- Установлена последовательность согласования рапорта командирами.

- Обязательное обоснование в случае несогласования рапорта.

- Гарантировано рассмотрение рапортов относительно военной дисциплины, боевых задач, здоровья личного состава и отпусков не позднее 48 часов после подачи.

- Рапорты по другим вопросам должны быть рассмотрены до 14 дней.

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В Минобороны отметили, что ни один отказ не останавливает дальнейшее движение рапорта, а за подачу рапорта нельзя привлечь к ответственности.

"Этот шаг является частью реформ в Минобороны и направлен на усиление защиты прав военных", - резюмировали в ведомстве.