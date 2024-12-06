Новые правила отключения электроэнергии: Минэнерго внесло изменения

Министерство энергетики Украины внесло изменения в порядок применения графиков стабилизационных отключений света. В частности, графики распределяются на 6 равных очередей, которые должны поддерживаться в объеме не менее 12,5% от общего потребления замеров последнего режимного дня.

Об этом сообщает пресс служба Минэнерго, передает УНН.

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Министерством энергетики Украины внесены изменения в Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии с целью обеспечения справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями - сообщили в министерстве.

Согласно инструкции, меняется подход по составлению и применению графиков почасового отключения электроэнергии. В частности, графики составляются дважды в год по результатам проведения летнего и зимнего режимного дня измерений каждого оператора системы распределения.

Графики составляются в объеме не менее 75% от максимального потребления электрической мощности с 8:00 до 22:00 в режимный день. Они распределяются на 6 равных очередей (каждая очередь дополнительно состоит из 2 равных подчерк), каждая из которых должна поддерживаться в объеме не менее 12,5% от общего потребления замеров последнего режимного дня.

Составные графики распределяются на 6 равных по нагрузке блоков и составляются на каждый день недели так, чтобы предотвращать колебания нагрузки при одновременном переходе с одной очереди (или подчерги) на другую, - добавили в министерстве.

На период действия военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены действуют следующие правила: максимальная однократная продолжительность отключения электроэнергии при применении графиков не может превышать 6 часов.

Возможное отклонение не может составлять более 1 часа независимо от температуры наружного воздуха; дальнейший период электрообеспечения потребителей после отключения должен быть не менее 2 часов, без учета времени на переключение.

При этом время на переключение не должно превышать 30 минут.

В графики не включаются критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой. Эти объекты включены в соответствующие перечни объектов с приоритетным энергообеспечением, утверждаемые областными и Киевской городской госадминистрациями (военными администрациями) - отметили в Минэнерго.

В Минэнерго подчеркнули, что обновленный механизм регулирования графиков почасового отключения потребителей будет более гибкий и контролируемый, изменение распределения на равномерные очереди и подчерги позволит отключать при применении графиков меньшее количество потребителей, а также позволит во всех регионах применять единый механизм распределения, отключения будут более равномерными и справедливыми – по четкой очередности.

Напомним

Завтра, 7 декабря, стабилизационные отключения будут действовать с 09-00 до 20-00.