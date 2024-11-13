Новые атаки рф на Донетчину: два человека погибли и еще семь - ранены

В результате российских обстрелов в Донецкой области два человека погибли и семь ранены. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По словам Филашкина, в селе Шевченко Комарской громады россияне убили 32-летнюю женщину и ранили 36-летнюю, повредили админздание и автомобиль.

В Новотроицком Покровской громады погиб 63-летний мужчина, ранены еще 2 человека.

В Константиновке 4 человека получили ранения различной степени, повреждены 21 частный дом, админздание, предприятие, 3 линии электропередач и газопровод.

Кроме того, в Краматорске повреждено админздание.

"Россияне целенаправленно бьют по гражданским. Оставаться в Донецкой области опасно!" - подчеркнул председатель ОВА.

Константиновка в Донецкой области под обстрелами: происходит эвакуация, но более 13 тыс человек, 340 детей пока остаются - Филашкин