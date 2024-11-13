Новые атаки рф на Донетчину: два человека погибли и еще семь - ранены
Киев • УНН
В результате обстрелов в Донецкой области погибли два человека, семеро ранены. Повреждены жилые дома, админздания и инфраструктура в Шевченко, Новотроицком, Константиновке и Краматорске.
В результате российских обстрелов в Донецкой области два человека погибли и семь ранены. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
По словам Филашкина, в селе Шевченко Комарской громады россияне убили 32-летнюю женщину и ранили 36-летнюю, повредили админздание и автомобиль.
В Новотроицком Покровской громады погиб 63-летний мужчина, ранены еще 2 человека.
В Константиновке 4 человека получили ранения различной степени, повреждены 21 частный дом, админздание, предприятие, 3 линии электропередач и газопровод.
Кроме того, в Краматорске повреждено админздание.
"Россияне целенаправленно бьют по гражданским. Оставаться в Донецкой области опасно!" - подчеркнул председатель ОВА.
Константиновка в Донецкой области под обстрелами: происходит эвакуация, но более 13 тыс человек, 340 детей пока остаются - Филашкин9 окт. 2024, 12:54 • 11045 просмотров