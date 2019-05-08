Новые города встречают фестиваль "Открытые уроки футбола"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В пгт Березанка в Николаевской области 20 апреля состоялся социальный фестиваль ФФУ "Открытые уроки футбола". Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
В рамках мероприятия на местном стадионе собралось около 200 детей из 14-ти школ района и дошкольного учреждения "Солнышко", а также более 20 волонтеров.
Уже 25 апреля фестиваль переместился в Золочевской ДЮСШ, где при участии 192-воспитанников Золочевского территориальной громады Харьковской области в возрасте 9-12 лет прошли "Открытые уроки футбола".
"В мае "Открытые уроки футбола" посетят Валковский и Купянский районы. Все школы, привлеченные к проекту, получат мячи и спортивный инвентарь. Вместе с районными государственными администрациями будет организовано настоящий футбольный праздник для учащихся. Также ХОФФ планирует проведение фестивалей и в других районах области. Летом "Открытые уроки футбола" пройдут в детских лагерях отдыха области", - рассказали в ФФУ.
Отмечается также, что со 2-го по 4 мая "Открытые уроки футбола" гостили в городе Першотравенск, что в Днепропетровской области.
Напомним, что фестивали "Открытые уроки футбола" проходят по проекту Европейского Союза и способствуют социальной интеграции между вынужденно внутренне перемещенными детьми из Донецка и Крыма с их сверстниками из других общин.
Также напомним, в общем, к "Открытым урокам футбола" ФФУ рассчитывает привлечь 7 тыс. детей.