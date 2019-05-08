Нові міста зустрічають фестиваль "Відкриті уроки футболу"

У рамках заходу на місцевому стадіоні зібралося близько 200 дітей із 14-ти шкіл району та дошкільного закладу “Сонечко”, а також понад 20 волонтерів.

Вже 25 квітня фестиваль перемістився до Золочівської ДЮСШ, де за участю 192-х вихованців Золочівської територіальної громади Харківської області віком 9–12 років пройшли “Відкриті уроки футболу”.

“У травні „Відкриті уроки футболу“ завітають до Валківського та Куп’янського районів. Усі школи, що залучені до проекту, отримають м’ячі та спортивний інвентар. Разом із районними державними адміністраціями буде організовано справжнє футбольне свято для учнів. Також ХОФФ планує проведення фестивалів і в інших районах області. Влітку „Відкриті уроки футболу“ пройдуть у дитячих таборах відпочинку області”, — розповіли у ФФУ.

Зазначається також, що з 2-го по 4 травня “Відкриті уроки футболу” гостювали в місті Першотравенськ, що на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, що фестивалі “Відкриті уроки футболу” відбуваються за проектом Європейського Союзу та сприяють соціальній інтеграції між вимушено внутрішньо переміщеними дітьми з Донецька та Криму з їхніми однолітками з інших громад.

Також нагадаємо, загалом, до “Відкритих уроків футболу” ФФУ розраховує залучити 7 тис. дітей.