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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 21791 просмотра

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Новые массовые задержания татар в оккупированном Крыму: прокуратура открыла уголовные производства

Киев • УНН

 • 25499 просмотра

Киев. 1 ноября. УНН. Оккупационные "силовики" в очередной раз провели волну незаконных задержаний крымских татар на территории полуострова. Сегодня, в городе Севастополе противоправно задержаны 19 крымских татар, среди которых журналист, который осуществлял свою профессиональную деятельность по редакционному заданию. Прокуратурой автономии начаты уголовные производства по фактам незаконного лишения свободы крымскотатарских активистов на территории оккупированного полуострова, по ч. 2 Ст. 146 УК Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Прокуратуру АР Крым и города Севастополя в Telegram.

Новые массовые задержания татар в оккупированном Крыму: прокуратура открыла уголовные производства

Детали

Ранее, в пятницу 29 октября, силовики задержали 30 человек, которые также пришли к "Крымскому гарнизонному военному суду" поддержать своих соотечественников, которых осудили на срок от 12 до 17 лет лишения свободы по "делу Хизб ут-Тахрир".

"За последние два месяца это уже пятый случай безосновательных массовых задержаний крымских татар в оккупированном Крыму. Сначала "силовики" запрещали посещать судебные заседания по так называемым "делам Хизб ут-Тахрир", а теперь - даже приближаться к стенам суда. К тому же, постоянное давление осуществляется и на адвокатов, представляющих интересы лиц в указанных делах. Каждый факт незаконных задержаний находится в поле зрения органов правопорядка автономии и фиксируется с целью дальнейшего расследования и привлечения виновных лиц к ответственности" - отметил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 56 лет тюрьмы на четверых: суд РФ вынес очередной приговор в бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир"

Дополнение

В "Крымском гарнизонном военном суде" Симферополя 1 ноября рассматривалась апелляция по "делу Хизб ут-Тахрир". Трое фигурантов этого "дела" - Рустем Эмирусеинов, Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев - были задержаны 14 февраля 2019 года. 3 ноября 2020 года "суд" приговорил Абдулганиева к 12 годам колонии строгого режима, Абхаиров получил 13 лет колонии строгого режима, Эмирусеинов - 17 лет колонии строгого режима.

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