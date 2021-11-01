Новые массовые задержания татар в оккупированном Крыму: прокуратура открыла уголовные производства

Детали

Ранее, в пятницу 29 октября, силовики задержали 30 человек, которые также пришли к "Крымскому гарнизонному военному суду" поддержать своих соотечественников, которых осудили на срок от 12 до 17 лет лишения свободы по "делу Хизб ут-Тахрир".

"За последние два месяца это уже пятый случай безосновательных массовых задержаний крымских татар в оккупированном Крыму. Сначала "силовики" запрещали посещать судебные заседания по так называемым "делам Хизб ут-Тахрир", а теперь - даже приближаться к стенам суда. К тому же, постоянное давление осуществляется и на адвокатов, представляющих интересы лиц в указанных делах. Каждый факт незаконных задержаний находится в поле зрения органов правопорядка автономии и фиксируется с целью дальнейшего расследования и привлечения виновных лиц к ответственности" - отметил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовний.

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Дополнение

В "Крымском гарнизонном военном суде" Симферополя 1 ноября рассматривалась апелляция по "делу Хизб ут-Тахрир". Трое фигурантов этого "дела" - Рустем Эмирусеинов, Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев - были задержаны 14 февраля 2019 года. 3 ноября 2020 года "суд" приговорил Абдулганиева к 12 годам колонии строгого режима, Абхаиров получил 13 лет колонии строгого режима, Эмирусеинов - 17 лет колонии строгого режима.