Нові масові затримання татар в окупованому Криму: прокуратура відкрила кримінальні провадження

Деталі

Раніше, у п’ятницю 29 жовтня, силовики затримали 30 осіб, котрі також прийшли під "Кримський гарнізонний військовий суд" підтримати своїх співвітчизників, яких засудили на строк від 12 до 17 років позбавлення волі у "справі Хізб ут-Тахрір".

"За останні два місяці це вже п’ятий випадок безпідставних масових затримань кримських татар в окупованому Криму. Спочатку "силовики" забороняли відвідувати судові засідання у так званих "справах Хізб ут-Тахрір", а тепер – навіть наближатись до стін суду. До того ж, постійний тиск здійснюється і на адвокатів, які представляють інтереси осіб у вказаних справах. Кожен факт незаконних затримань перебуває в полі зору органів правопорядку автономії та фіксується з метою подальшого розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності" - зазначив керівник прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 56 років ув'язнення на чотирьох: суд РФ виніс черговий вирок у бахчисарайській "справі Хізб ут-Тахрір"

Доповнення

У "Кримському гарнізонному військовому суді" Сімферополя 1 листопада розглядалася апеляція у "справі Хізб ут-Тахрір". Трьох фігурантів цієї "справи" – Рустема Емірусєїнова, Арсена Абхаїрова та Ескендера Абдулганієва – було затримано 14 лютого 2019 року. 3 листопада 2020 року "суд" засудив Абдулганієва до 12 років колонії суворого режиму, Абхаїров отримав 13 років колонії суворого режиму, Емірусеїнов – 17 років колонії суворого режиму.