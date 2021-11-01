Нові масові затримання татар в окупованому Криму: прокуратура відкрила кримінальні провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Окупаційні "силовики" вкотре провели хвилю незаконних затримань кримських татар на території півострова. Сьогодні, у місті Севастополі протиправно затримано 19 кримських татар, серед яких журналіст, що здійснював свою професійну діяльність за редакційним завданням. Прокуратурою автономії розпочаті кримінальні провадження за фактами незаконного позбавлення волі кримськотатарських активістів на території окупованого півострова, за ч. 2 ст. 146 КК України. Про це інформує УНН з посиланням на Прокуратуру АР Крим та міста Севастополя в Telegram.
Деталі
Раніше, у п’ятницю 29 жовтня, силовики затримали 30 осіб, котрі також прийшли під "Кримський гарнізонний військовий суд" підтримати своїх співвітчизників, яких засудили на строк від 12 до 17 років позбавлення волі у "справі Хізб ут-Тахрір".
"За останні два місяці це вже п’ятий випадок безпідставних масових затримань кримських татар в окупованому Криму. Спочатку "силовики" забороняли відвідувати судові засідання у так званих "справах Хізб ут-Тахрір", а тепер – навіть наближатись до стін суду. До того ж, постійний тиск здійснюється і на адвокатів, які представляють інтереси осіб у вказаних справах. Кожен факт незаконних затримань перебуває в полі зору органів правопорядку автономії та фіксується з метою подальшого розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності" - зазначив керівник прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний.
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Доповнення
У "Кримському гарнізонному військовому суді" Сімферополя 1 листопада розглядалася апеляція у "справі Хізб ут-Тахрір". Трьох фігурантів цієї "справи" – Рустема Емірусєїнова, Арсена Абхаїрова та Ескендера Абдулганієва – було затримано 14 лютого 2019 року. 3 листопада 2020 року "суд" засудив Абдулганієва до 12 років колонії суворого режиму, Абхаїров отримав 13 років колонії суворого режиму, Емірусеїнов – 17 років колонії суворого режиму.