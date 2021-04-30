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Новое руководство Нафтогаза продолжит борьбу против "Северного потока-2": как именно

Киев  •  УНН

 • 23503 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украина продолжит искать поддержку в противодействии строительству российского проекта газопровода "Северный поток-2" как в США, так и в Германии. Об этом сказал новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Украина должна продолжать бороться против строительства "Северного потока-2", поскольку это - антиукраинский и даже антиевропейский проект. Это проект такой геополитической экспансии и даже агрессии России. Это нужно доносить всем, и мы используем все пути для этого", - сказал Витренко.

Детали

Он отметил, что во время своей предыдущей работы в НАК его команда апеллировала с вопросом российского проекта к Соединенным Штатам Америки как к лидеру глобальной безопасности.

В то же время, Украина начала говорить напрямую с конгрессменами и сенаторами США. Как отметил Витренко, "эту работу мы будем продолжать".

Кроме того, глава НАК отметил, что будет искать поддержки среди политиков ФРГ.

"Как раз сейчас открываются новые возможности в Германии, связанные с тем, что в ближайшее время начинаются выборы, возможно, даже кардинальная смена власти. Возможно усиление роли Зеленых в Германии, и в свое время я даже встречался в Бундестаге с представителями фракции Зеленых, которые уверяли меня в том, что они - против "Северного потока-2". Поэтому я надеюсь, что эти изменения в Германии тоже нам помогут" , - сказал он.

"И мы будем активно бороться против окончания строительства "Северного потока-2" как с помощью наших партнеров в США, так и, соответственно, постараемся делать это в Германии", - добавил Витренко.

Дополнение

1 апреля оператор строительства - компания Nord Stream 2 AG - сообщила, что газопровод готов на 95 процентов. Власти России уверены, что "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году.

Газопровод "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали оставлять европейские компании. Кроме США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.

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