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У Росії упевнені, що добудують "Північний потік - 2" у 2021 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Газопровід "Північний потік - 2" буде добудований в 2021 році, повідомив журналістам віце-прем'єр РФ Олександр Новак. Питання про більш конкретні терміни завершення проекту віце-прем'єр адресував оператору проекту - компанії Nord Stream 2 AG, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Цитата

"У цьому році це буде, але точну дату краще самі будівельники скажуть", - сказав він, відповідаючи на питання, які шанси добудувати "Північний потік - 2" влітку 2021 року.

Деталі

Глава комітету Держдуми з енергетики Павло Завальний на зустрічі з депутатами Бундестагу ФРН 15 квітня повідомив, що Росія цього літа може добудувати газопровід "Північний потік - 2" і пускати перший газ в сторону Німеччини.

Доповнення

1 квітня оператор будівництва - компанія Nord Stream 2 AG - повідомила, що газопровід готовий на 95 відсотків. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.

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Газопровід "Північний потік-2" з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря повинні були здати ще в кінці 2019 року. Однак його завершення завадила, зокрема, загроза санкцій з боку США, через яку проект почали залишати європейські компанії. Крім США, проти проекту виступають Литва, Латвія, Польща і Україна.

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