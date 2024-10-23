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Новая глава дипломатии ЕС назвала приоритетом решение войны рф против Украины, предостерегла относительно россии и Китая

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 13:24  •  7659 просмотра

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Кая Каллас определила краткосрочным приоритетом решение войны в Украине и укрепление безопасности ЕС. Она подчеркнула важность готовности к вызовам со стороны России, Ирана, Северной Кореи и частично Китая.

Следующая руководительница дипломатии Европейского Союза Кая Каллас сообщила европарламентариям, что ее краткосрочным приоритетом должно быть решение неотложных глобальных проблем: война россии против Украины и укрепление безопасности и обороны ЕС, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Европейская безопасность является глубоко личным для меня, как для уроженца страны, которая долгое время говорила другим, что империалистическая мечта россии никогда не умирала", - сказала Кая Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, в письменном ответе членам Европейского парламента, опубликованном поздно во вторник.

"Моим краткосрочным приоритетом должно быть решение насущных глобальных проблем: война россии против Украины и укрепление безопасности и обороны ЕС", - написала Каллас.

Каллас, выдвинутая на должность европейскими лидерами в июне, должна сменить нынешнего главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля. В ноябре Европейский парламент проведет слушания по членам следующей Европейской комиссии.

На 21-й странице ответов на вопросы, которые задают европарламентарии перед слушаниями, эстонский политик очертила свое видение внешней политики Европы в то время, когда блок сталкивается со все более сложной геополитической ситуацией.

ЕС должен оставаться в "авангарде гуманитарных усилий" на Ближнем Востоке", - сказала Каллас, и работать "со всеми участниками, чтобы поддержать стремление к справедливому и всеобъемлющему миру", указывая также на такие вызовы, как поддержка Китаем россии.

"Такие субъекты, как россия, Иран, Северная Корея и частично Китай, имеют целью использовать взаимозависимости как оружие и использовать открытость наших обществ против нас, - добавила она. - К этому мы должны быть готовы".

Премьер Эстонии Каллас подала в отставку. Она должна стать главным дипломатом ЕС15 июля 2024, 09:40 • 13242 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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