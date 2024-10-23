Нова голова дипломатії ЄС назвала пріоритетом вирішення війни рф проти України, застерегла щодо росії та Китаю
Київ • УНН
Кая Каллас визначила короткостроковим пріоритетом вирішення війни в Україні та зміцнення безпеки ЄС. Вона наголосила на важливості готовності до викликів з боку росії, Ірану, Північної Кореї та частково Китаю.
Наступна очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас повідомила європарламентарям, що її короткостроковим пріоритетом має бути вирішення нагальних глобальних занепокоєнь: війна росії проти України та зміцнення безпеки та оборони ЄС, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Європейська безпека є глибоко особистим для мене, як для уродженця країни, яка довгий час говорила іншим, що імперіалістична мрія росії ніколи не вмирала", - сказала Кая Каллас, колишній прем’єр-міністр Естонії, у письмовій відповіді членам Європейського парламенту, опублікованій пізно у вівторок.
"Моїм короткостроковим пріоритетом має бути вирішення нагальних глобальних занепокоєнь: війна росії проти України та зміцнення безпеки та оборони ЄС", - написала Каллас.
Каллас, висунута на посаду європейськими лідерами в червні, має змінити нинішнього очільника дипломатії ЄС Жозепа Борреля. У листопаді Європейський парламент проведе слухання щодо членів наступної Європейської комісії.
На 21-й сторінці відповідей на запитання, які задають європарламентарі перед слуханням, естонський політик окреслила своє бачення зовнішньої політики Європи в той час, коли блок стикається з все складнішою геополітичною ситуацією.
ЄС має залишатися в "авангарді гуманітарних зусиль" на Близькому Сході", - сказала Каллас, і працювати "з усіма учасниками, щоб підтримати прагнення до справедливого та всеосяжного миру", вказуючи також на такі виклики, як підтримка Китаєм росії.
"Такі суб’єкти, як росія, Іран, Північна Корея та частково Китай, мають на меті використовувати взаємозалежності як зброю та використовувати відкритість наших суспільств проти нас, - додала вона. - До цього ми повинні бути готові".
Прем'єрка Естонії Каллас подала у відставку. Вона має стати головним дипломатом ЄС15.07.24, 12:40 • 13905 переглядiв