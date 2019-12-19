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Новак подала в ГПУ три представления о возможных уголовных преступлений

Новак подала в ГПУ три представления о возможных уголовных преступлений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Временно исполняющая обязанности председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Новак подала в Генеральную прокуратуру три представления относительно совершения возможных уголовных правонарушений. Об этом она заявила во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

“Мною, как временно исполняющей обязанности было подано в Генеральную прокуратуру три представления относительно возможного осуществления уголовных правонарушений. Первое касается, когда работники НАПК возможно сознательно не заметили нарушений в декларации определенных лиц. Второе представление было о проведенного тендера на закупку оборудования, то закупали перед новым годом, когда ты уже не можешь отказаться от этого тендера, поскольку тендер проходит и НАПК получает, это оборудование, которое совершенно необходимо для модернизации реестра. Или эти 26 млн, предусмотренных по тендеру просто возвращаются назад в бюджет”, — рассказала Новак.

Также, по ее словам, третье представление касалось вмешательства в деятельность именно реестра с целью получения персональных данных деклараций.

“Как это случилось, мы знаем, что во время моего председательства полные проверки не проводились. Законодатель предоставил право только осуществлять специальные проверки. И я пригласила данные тех кто входил в реестры и выяснилось, что два департамента то входили в реестры без такой необходимости. Проверок нет, а они входят в реестр деклараций, и пользуются персональными данными...”, — сказала Новак.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции рассчитывает на поддержку международных партнеров в вопросе модернизации реестра деклараций.

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