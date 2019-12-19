Новак подала до ГПУ три подання щодо можливих кримінальних правопорушень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Тимчасово виконуюча обов’язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Новак подала до Генеральної прокуратури три подання щодо вчинення можливих кримінальних правопорушень. Про це вона заявила під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
“Мною, як тимчасово виконуюча обов’язки було подано до Генеральної прокуратури три подання щодо можливого здійснення кримінальних правопорушень. Перше стосується, коли працівники НАЗК можливо свідомо не помітили порушень в декларації певних осіб. Друге подання було про проведеного тендеру на закупівлю обладнання, яке чомусь закуповували перед новим роком, коли ти вже не можеш відмовитися від цього тендеру, оскільки тендер проходить і НАЗК отримує, це обладнання, яке дуже необхідне для модернізації реєстру. Або ці 26 млн, які передбачені за тендером просто повертаються назад до бюджету”, — розповіла Новак.
Також, за її словами, третє подання стосувалося втручання в діяльність саме реєстру з метою отримання персональних даних декларацій.
“Як це трапилося, ми знаємо, що під час мого головування повні перевірки не відбувалися. Законодавець надав право тільки здійснювати спеціальні перевірки. І я запросила дані тих хто ж входив у реєстри й з’ясувалося, що два департаменти чомусь входили у реєстри без такої необхідності. Перевірок не має, а вони входять у реєстр декларацій, і користуються персональними даними...”, — сказала Новак.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розраховує на підтримку міжнародних партнерів у питання модернізації реєстру декларацій.