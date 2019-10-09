Новая руководительница МВФ предостерегла от глобальных последствий торговых войн

По словам новой руководительницы МВФ, сейчас мировая экономика переживает фазу “одновременного замедление” темпов развития. Поэтому в этом году аналитики МВФ ожидают замедление показателей экономического роста “в 90 процентах (стран. — ред) мира”, — сказала Георгиева.

Она отметила при этом, что такое замедление станет самым масштабным с начала нынешнего десятилетия. Как следствие, уже в ближайшие недели фонд скорректирует в сторону ухудшения свои предыдущие прогнозы экономического развития на 2019 и 2020 годы, добавила Георгиева.

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Среди причин нынешнего ухудшения мировой конъюнктуры Георгиева назвала торговый конфликт между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. Не исключено, что только в следующем году глобальная экономика может понести потери на 700 млрд долларов США из-за этого торгового противостояния. Такая сумма, состоящая как из прямых, так и косвенных экономических потерь, соответствует около 0,8 процента мирового ВВП, предостерегла Геогриева, опиравшейся в своей речи на актуализированные прогнозы аналитиков МВФ.

“Раньше мы говорили об опасности экономических конфликтов. Теперь мы действительно видим их последствия”, — сказала она. Среди таких последствий — отсутствие роста глобальной торговли, а также “значительное” сокращение инвестиций в перерабатывающую отрасль. Кроме того, существует “серьезный риск”, что вскоре торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином скажется на сфере услуг и станет ощутимым для потребителей. “В торговой войне проигрывает каждый”, — предостерегла руководитель МВФ.

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Напомним, еще в июне этого года аналитики МВФ не видели в таможенных спорах оснований для глобальной рецессии.

В то же время Георгиева отметила ряд стран, которым уже сейчас следовало бы активнее инвестировать в экономику, увеличивая объемы бюджетных расходов. Среди этих стран — и Германия. По мнению руководительницы МВФ, особое внимание следует уделить развитию инфраструктуры и инвестициям в исследования. Именно эти две сферы имеют потенциал генерировать необходимое экономический рост, заметила Георгиева.

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Кроме того, руководитель МВФ указала и на то, что на данном этапе низкие процентные ставки центробанков дают многим правительствам достаточно широкий простор для маневра по инвестициям и увеличение государственных расходов.