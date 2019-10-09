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Новая руководительница МВФ предостерегла от глобальных последствий торговых войн

Киев • УНН

 • 8673 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Недавно назначенная директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила об ухудшении прогнозов глобального экономического роста. Об этом Георгиева заявила во вторник, 8 октября, во время своего выступления в Вашингтоне. Текст ее речи опубликован на официальном интернет-сайте финансовой организации, передает УНН со ссылкой на DW.

Новая руководительница МВФ предостерегла от глобальных последствий торговых войн

По словам новой руководительницы МВФ, сейчас мировая экономика переживает фазу “одновременного замедление” темпов развития. Поэтому в этом году аналитики МВФ ожидают замедление показателей экономического роста “в 90 процентах (стран. — ред) мира”, — сказала Георгиева.

Она отметила при этом, что такое замедление станет самым масштабным с начала нынешнего десятилетия. Как следствие, уже в ближайшие недели фонд скорректирует в сторону ухудшения свои предыдущие прогнозы экономического развития на 2019 и 2020 годы, добавила Георгиева.

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Среди причин нынешнего ухудшения мировой конъюнктуры Георгиева назвала торговый конфликт между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. Не исключено, что только в следующем году глобальная экономика может понести потери на 700 млрд долларов США из-за этого торгового противостояния. Такая сумма, состоящая как из прямых, так и косвенных экономических потерь, соответствует около 0,8 процента мирового ВВП, предостерегла Геогриева, опиравшейся в своей речи на актуализированные прогнозы аналитиков МВФ.

“Раньше мы говорили об опасности экономических конфликтов. Теперь мы действительно видим их последствия”, — сказала она. Среди таких последствий — отсутствие роста глобальной торговли, а также “значительное” сокращение инвестиций в перерабатывающую отрасль. Кроме того, существует “серьезный риск”, что вскоре торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином скажется на сфере услуг и станет ощутимым для потребителей. “В торговой войне проигрывает каждый”, — предостерегла руководитель МВФ.

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Напомним, еще в июне этого года аналитики МВФ не видели в таможенных спорах оснований для глобальной рецессии.

В то же время Георгиева отметила ряд стран, которым уже сейчас следовало бы активнее инвестировать в экономику, увеличивая объемы бюджетных расходов. Среди этих стран — и Германия. По мнению руководительницы МВФ, особое внимание следует уделить развитию инфраструктуры и инвестициям в исследования. Именно эти две сферы имеют потенциал генерировать необходимое экономический рост, заметила Георгиева.

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Кроме того, руководитель МВФ указала и на то, что на данном этапе низкие процентные ставки центробанков дают многим правительствам достаточно широкий простор для маневра по инвестициям и увеличение государственных расходов.

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