Новая антикоррупционная программа ЕС для Украины заработает в конце года - МИД Дании
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Европейский Союз готовит новую программу по преодолению коррупции для Украины, для воплощения которой значительные усилия приложит Дания, а реализация программы начнется в конце текущего года. Об этом заявил министр иностранных дел Королевства Дания Кристиан Йенсен во время церемонии открытия 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает УНН со ссылкой на пресс-службу форума.
"Коррупция - это самая тяжелая сфера реформ. Это поле борьбы между новой и старой Украиной. Коррупция влияет на граждан и на бизнес, этот вопрос надо решить. Сейчас Европейский союз вместе с Украиной работает над новой программой, где Дания играет центральную роль в вопросе борьбы с коррупцией. Реализация этой программы начнется в конце текущего года, ее цель - остановить коррупцию и дать шанс людям, предприятиям инвестировать в Украину", - сказал он.
К.Йенсен добавил, что Европа понимает сложность проблем, с которыми Украина сталкивается в условиях вооруженного конфликта. Однако эти проблемы не должны становиться оправданием в вопросе реформ.
"Нужно воплотить мечту о новой Украине - открытой, свободной и безопасной. Члена западного мира и близкого партнера ЕС", - подытожил он.
Напомним, ЕС и Дания запустят в Украине программу на 16 млн евро для борьбы с коррупцией.