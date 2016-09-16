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15 марта, 19:03 • 116313 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170094 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140129 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132409 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114001 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106165 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101951 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Новая антикоррупционная программа ЕС для Украины заработает в конце года - МИД Дании

Новая антикоррупционная программа ЕС для Украины заработает в конце года - МИД Дании

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Европейский Союз готовит новую программу по преодолению коррупции для Украины, для воплощения которой значительные усилия приложит Дания, а реализация программы начнется в конце текущего года. Об этом заявил министр иностранных дел Королевства Дания Кристиан Йенсен во время церемонии открытия 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает УНН со ссылкой на пресс-службу форума.

"Коррупция - это самая тяжелая сфера реформ. Это поле борьбы между новой и старой Украиной. Коррупция влияет на граждан и на бизнес, этот вопрос надо решить. Сейчас Европейский союз вместе с Украиной работает над новой программой, где Дания играет центральную роль в вопросе борьбы с коррупцией. Реализация этой программы начнется в конце текущего года, ее цель - остановить коррупцию и дать шанс людям, предприятиям инвестировать в Украину", - сказал он.

К.Йенсен добавил, что Европа понимает сложность проблем, с которыми Украина сталкивается в условиях вооруженного конфликта. Однако эти проблемы не должны становиться оправданием в вопросе реформ.

"Нужно воплотить мечту о новой Украине - открытой, свободной и безопасной. Члена западного мира и близкого партнера ЕС", - подытожил он.

Напомним, ЕС и Дания запустят в Украине программу на 16 млн евро для борьбы с коррупцией.

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