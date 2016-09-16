Нова антикорупційна програма ЄС для України запрацює в кінці року - МЗС Данії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Європейський Союз готує нову програму з подолання корупції для України, для втілення якої значних зусиль докладе Данії, а реалізація програми почнеться в кінці поточного року. Про це заявив міністр закордонних справ Королівства Данія Крістіан Йєнсен під час церемонії відкриття 13-тої щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає УНН з посиланням на прес-службу форуму.
"Корупція – це найважча сфера реформ. Це поле боротьби між новою і старою Україною. Корупція впливає на громадян і на бізнес, це питання треба вирішити. Зараз Європейський союз разом з Україною працює над новою програмою, де Данія відіграє центральну роль в питанні боротьби з корупцією. Реалізація цієї програми почнеться в кінці поточного року, її мета – зупинити корупцію і дати шанс людям, підприємствам інвестувати в Україну", - сказав він.
К.Йєнсен додав, що Європа розуміє складність проблем, з якими Україна зіштовхується в умовах збройного конфлікту. Проте ці проблеми не повинні ставати виправданням в питанні реформ.
"Потрібно втілити мрію про нову Україну – відкриту, вільну і безпечну. Члена західного світу і близького партнера ЄС", - підсумував він.
Нагадаємо, ЄС і Данія запустять в Україні програму на 16 млн євро для боротьби з корупцією.