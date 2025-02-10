Норвежский совет по делам беженцев прекращает оказание помощи Украине и еще ряду стран: что известно

Норвежский совет по делам беженцев сообщил, что приостанавливает работу по оказанию помощи сотням тысяч людей в почти 20 странах, в частности в Украине, из-за прекращения финансирования США. Об этом говорится в заявлении совета, передает УНН.

Норвежский совет по делам беженцев с сожалением сообщает, что впервые в нашей истории мы должны приостановить текущую и неотложную работу по оказанию помощи сотням тысяч людей в почти 20 странах, пострадавших от войны, стихийных бедствий и перемещения. Эти решительные меры являются результатом того, что США прекращают, частично прекращают или не возмещают финансирование наших глобальных программ экстренной помощи - говорится в заявлении.

В совете подчеркнули, что последствия станут все более серьезными для людей, которые сталкиваются с кризисами во всем мире. В Украине Норвежский совет по делам беженцев был вынужден приостановить раздачу экстренной помощи 57 тыс. людям в прифронтовых громадах, которая была запланирована на февраль.

"Это происходит в то самое время, когда наступает зима, из-за чего люди не могут обогреть свои дома и получить доступ к основным товарам, таким как продукты питания", - отмечается в заявлении.

Также в организации отметили, что вынуждены уволить гуманитарных работников во всем мире.

Напомним

Как писал Reuters, заморозка администрацией президента США Дональда Трампа иностранного финансирования повлияет на привлечение россии к ответственности за военные преступления в Украине.