Норвежский совет по делам беженцев прекращает оказание помощи Украине и еще ряду стран: что известно
Киев • УНН
Норвежский совет по делам беженцев приостанавливает помощь сотням тысяч людей в почти 20 странах из-за прекращения финансирования США. В Украине приостановлена помощь 57 тысячам людей в прифронтовых громадах.
Норвежский совет по делам беженцев сообщил, что приостанавливает работу по оказанию помощи сотням тысяч людей в почти 20 странах, в частности в Украине, из-за прекращения финансирования США. Об этом говорится в заявлении совета, передает УНН.
Норвежский совет по делам беженцев с сожалением сообщает, что впервые в нашей истории мы должны приостановить текущую и неотложную работу по оказанию помощи сотням тысяч людей в почти 20 странах, пострадавших от войны, стихийных бедствий и перемещения. Эти решительные меры являются результатом того, что США прекращают, частично прекращают или не возмещают финансирование наших глобальных программ экстренной помощи
В совете подчеркнули, что последствия станут все более серьезными для людей, которые сталкиваются с кризисами во всем мире. В Украине Норвежский совет по делам беженцев был вынужден приостановить раздачу экстренной помощи 57 тыс. людям в прифронтовых громадах, которая была запланирована на февраль.
"Это происходит в то самое время, когда наступает зима, из-за чего люди не могут обогреть свои дома и получить доступ к основным товарам, таким как продукты питания", - отмечается в заявлении.
Также в организации отметили, что вынуждены уволить гуманитарных работников во всем мире.
Напомним
Как писал Reuters, заморозка администрацией президента США Дональда Трампа иностранного финансирования повлияет на привлечение россии к ответственности за военные преступления в Украине.