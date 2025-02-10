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Норвезька рада у справах біженців припиняє надання допомоги Україні і ще низці країн: що відомо

Норвезька рада у справах біженців припиняє надання допомоги Україні і ще низці країн: що відомо

Київ • УНН

 • 48413 перегляди

Норвезька рада у справах біженців призупиняє допомогу сотням тисяч людей у майже 20 країнах через припинення фінансування США. В Україні призупинено допомогу 57 тисячам людей у прифронтових громадах.

Норвезька рада у справах біженців повідомила, що призупиняє роботу з надання допомоги сотням тисяч людей у ​​майже 20 країнах, зокрема в Україні, через припинення фінансування США. Про це йдеться в заяві ради, передає УНН.

Норвезька рада у справах біженців з жалем повідомляє, що вперше в нашій історії ми повинні призупинити поточну та невідкладну роботу з надання допомоги сотням тисяч людей у ​​майже 20 країнах, які постраждали від війни, стихійних лих та переміщення. Ці рішучі заходи є результатом того, що США припиняють, частково припиняють або не відшкодовують фінансування наших глобальних програм екстреної допомоги 

- йдеться в заяві.

У раді наголосили, що наслідки стануть все більш серйозними для людей, які стикаються з кризами в усьому світі. В Україні Норвезька рада у справах біженців була змушена призупинити роздачу екстреної допомоги 57 тис. людям у ​​прифронтових громадах, яка була запланована на лютий.

"Це відбувається в той самий час, коли настає зима, через що люди не можуть обігріти свої будинки та отримати доступ до основних товарів, таких як продукти харчування", - зазначається в заяві.

Також в організації зазначили, що змушені звільнити гуманітарних працівників у всьому світі.

Нагадаємо

Як писав Reuters, заморозка адміністрацією президента США Дональда Трампа іноземного фінансування вплине на притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Павло Башинський

Павло Башинський

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