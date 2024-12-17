Нормы против журналистов остались: комитет ВР поддержал к повторному рассмотрению законопроект о реестрах - нардеп

Правоохранительный Комитет поддержал к повторному рассмотрению законопроект о реестрах №10242. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

«Нормы против журналистов остались», - отметил нардеп.

Кроме того, по его словам, на этот раз добавили в проект закона отмену «правок Лозового», «но не в правильной редакции».

Стефанишина поддержала законопроект об усилении ответственности за распространение данных из е-реестров

«Есть ощущение, что не последний раз комитет собирается по этому вопросу». - резюмировал Железняк.

Рада не поддержала закон о 8 годах заключения за слив данных из госреестров