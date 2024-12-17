Нормы против журналистов остались: комитет ВР поддержал к повторному рассмотрению законопроект о реестрах - нардеп
Киев • УНН
Правоохранительный Комитет поддержал к повторному рассмотрению законопроект о реестрах №10242 с сохранением норм в отношении журналистов. В проект добавили отмену «правок Лозового», но, по словам Железняка, в «неправильной редакции».
Правоохранительный Комитет поддержал к повторному рассмотрению законопроект о реестрах №10242. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
«Нормы против журналистов остались», - отметил нардеп.
Кроме того, по его словам, на этот раз добавили в проект закона отмену «правок Лозового», «но не в правильной редакции».
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«Есть ощущение, что не последний раз комитет собирается по этому вопросу». - резюмировал Железняк.
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