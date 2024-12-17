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Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
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Нормы против журналистов остались: комитет ВР поддержал к повторному рассмотрению законопроект о реестрах - нардеп

Нормы против журналистов остались: комитет ВР поддержал к повторному рассмотрению законопроект о реестрах - нардеп

Киев  •  УНН

 • 5120 просмотра

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Правоохранительный Комитет поддержал к повторному рассмотрению законопроект о реестрах №10242 с сохранением норм в отношении журналистов. В проект добавили отмену «правок Лозового», но, по словам Железняка, в «неправильной редакции».

Правоохранительный Комитет поддержал к повторному рассмотрению законопроект о реестрах №10242. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

«Нормы против журналистов остались», - отметил нардеп.

Кроме того, по его словам, на этот раз добавили в проект закона отмену «правок Лозового», «но не в правильной редакции».

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«Есть ощущение, что не последний раз комитет собирается по этому вопросу». - резюмировал Железняк.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
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