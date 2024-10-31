Ночной удар рф по Харькову: идут поиски пропавшего подростка

В результате ночного удара российских войск по Харькову разрушен подъезд многоэтажки, погиб ребенок и ранены 35 человек. Продолжают разбор завалов и поиски 15-летнего парня, который не выходит на связь, сообщил в четверг министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.

Погибший ребенок и по меньшей мере 35 раненых людей в Харькове. Ночной удар врага разрушил подъезд многоэтажки. Разбор завалов еще продолжается. Вероятно, под руинами еще могут быть люди. Полицейские получили сообщение о 15-летнем парне, который не выходит на связь. Задействованы все необходимые подразделения для поиска - написал Клименко в Telegram.

По его словам, развернут пункт оказания помощи и прием заявлений в полицию. С пострадавшими продолжают работать психологи ГСЧС.

Напомним

В ночь на 31 октября россия ударила управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Харькове.