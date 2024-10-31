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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночной удар рф по Харькову: идут поиски пропавшего подростка

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В результате российского обстрела Харькова разрушен подъезд жилого дома, погиб ребенок и ранены 35 человек. Спасатели разбирают завалы в поисках 15-летнего парня, который не выходит на связь.

В результате ночного удара российских войск по Харькову разрушен подъезд многоэтажки, погиб ребенок и ранены 35 человек. Продолжают разбор завалов и поиски 15-летнего парня, который не выходит на связь, сообщил в четверг министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.

Погибший ребенок и по меньшей мере 35 раненых людей в Харькове. Ночной удар врага разрушил подъезд многоэтажки. Разбор завалов еще продолжается. Вероятно, под руинами еще могут быть люди. Полицейские получили сообщение о 15-летнем парне, который не выходит на связь. Задействованы все необходимые подразделения для поиска

- написал Клименко в Telegram.

По его словам, развернут пункт оказания помощи и прием заявлений в полицию. С пострадавшими продолжают работать психологи ГСЧС.

Напомним

В ночь на 31 октября россия ударила управляемой авиабомбой по девятиэтажке в Харькове.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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