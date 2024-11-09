Ночной обстрел Одессы: повреждены жилые дома и инфраструктура
Киев • УНН
В ночь на 9 ноября российские войска атаковали Одессу. В результате обстрела повреждены многоэтажки, частные дома, админздания и автомобили.
В ночь с 8 на 9 ноября Одесса снова стала целью вражеского обстрела. Об этом сообщает Городской совет Одессы, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, в результате атаки повреждены несколько многоэтажных жилых домов, а также частные дома в одном из районов города. Взрывами повреждены административные здания, складские помещения и несколько автомобилей.
В целом обстрел привел к значительным разрушениям, но информация о пострадавших пока уточняется.
Подробности и официальные заявления относительно инцидента ожидаются.
В Одессе зафиксировано попадание в жилой комплекс - СМИ8 ноября 2024, 23:03 • 4904 просмотра