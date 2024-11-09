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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Ночной обстрел Одессы: повреждены жилые дома и инфраструктура

Ночной обстрел Одессы: повреждены жилые дома и инфраструктура

Киев  •  УНН

00:48 • 1937 просмотра

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В ночь на 9 ноября российские войска атаковали Одессу. В результате обстрела повреждены многоэтажки, частные дома, админздания и автомобили.

В ночь с 8 на 9 ноября Одесса снова стала целью вражеского обстрела. Об этом сообщает Городской совет Одессы, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, в результате атаки повреждены несколько многоэтажных жилых домов, а также частные дома в одном из районов города. Взрывами повреждены административные здания, складские помещения и несколько автомобилей.

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В целом обстрел привел к значительным разрушениям, но информация о пострадавших пока уточняется.

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Подробности и официальные заявления относительно инцидента ожидаются.

В Одессе зафиксировано попадание в жилой комплекс - СМИ8 ноября 2024, 23:03 • 4904 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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