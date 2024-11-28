Ночная атака рф на Киевскую область: повреждена инфраструктура, двое пострадавших

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Россия осуществила комбинированную атаку драконами и ракетами на Киевскую область, которая длилась более 10 часов. Два человека получили легкие ранения, повреждены инфраструктурный объект и несколько зданий.

Российские войска совершили комбинированную атаку драконами и ракетами на Киевскую область, воздушная тревога длилась более 10 часов. Два человека получили ранения, поврежден инфраструктурный объект и несколько зданий, сообщил в четверг глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Враг совершил комбинированную атаку ударными дронами и ракетами на Киевщину. Тревога длилась всю ночь более 10 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели", - отметил глава ОВА.

"Пострадали два человека. Они самостоятельно обратились в больницу с легкими повреждениями. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате вражеской атаки поврежден инфраструктурный объект. Пожар ликвидирован. Повреждено здание и два автомобиля. В другом районе области повреждены частный дом, нежилое здание и ангарное помещение", - сообщил Кравченко.

В области, по его словам, продолжаются экстренные отключения электроэнергии по указанию Укрэнерго. Работают 466 пунктов несокрушимости.

Оперативные группы, по его данным, продолжают работы по ликвидации последствий атаки на Киевщину.

Все ракеты и БПЛА, угрожавшие Киеву, были уничтожены28 нояб. 2024, 07:51 • 7515 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевская область
ukrenerhoУкрэнерго
kievКиев