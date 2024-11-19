Ночная атака рф на Киевщину: что известно о последствиях 8-часовой тревоги

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Силы ПВО успешно уничтожили вражеские цели во время ночной атаки на Киевскую область 19 ноября. Обломки упали вне населенных пунктов, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.

На Киевщине силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские цели, которые атаковала рф область в ночь на 19 ноября. Пострадавших нет, обломки упали вне населенных пунктов. Об этом во вторник рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.  Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено

- написал Кравченко в Facebook.

По его словам, падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки врага, добавил Кравченко. 

Над Украиной сбили 51 из 87 вражеских дронов за ночь19 нояб. 2024, 07:19 • 6576 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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