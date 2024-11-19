Ночная атака рф на Киевщину: что известно о последствиях 8-часовой тревоги

На Киевщине силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские цели, которые атаковала рф область в ночь на 19 ноября. Пострадавших нет, обломки упали вне населенных пунктов. Об этом во вторник рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки врага, добавил Кравченко.

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