Низкочастотный гул в столице связан с работой большого теплоисточника - КГГА
Киев • УНН
Низкочастотный гул в Киеве связан с работой большого теплового оборудования на правом берегу города. КГГА уверяет, что это контролируемый процесс без угроз для населения.
В администрации Киева отметили, что это большое по масштабам оборудование, поэтому жители города продолжают слышать определенный уровень технологического шума.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Технологический шум в Киеве связан с работой крупного теплоисточника на правом берегу города. Это неотъемлемая часть производственного процесса, поскольку речь идет о большом по масштабам оборудовании.
В администрации столицы также объяснили, что ситуация никоим образом не несет угрозы или рисков.
Это контролируемый производственный процесс
Также в ведомстве подчеркнули, что более подробная информация не предоставляется из соображений безопасности.
Напомним,
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