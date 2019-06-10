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Нынешняя погода в Украине способствует активности клещей – эксперт

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Высокая влажность и проливные дожди в настоящее время в Украине способствуют активности и распространению клещей. Об этом сообщил сотрудник Научно-производственной компании "КИН" Александр Шинкарук в комментарии корреспонденту УНН. 

"Как только температура окружающей среды – на земной поверхности и в воздухе – повышается выше 7-8 градусов, клещи проявляют активность. Для клещей также важна высокая влажность. В силу того, что у нас этой весной – затяжные дожди, поэтому для клещей прекрасная ситуация, они чувствуют себя хорошо", - отметил Шинкарук.

По его словам, кроме того, ветра и проливные дожди нынешнего теплого сезона способствуют передвижениям клещей, поскольку сами по себе они передвигаются очень мало. Так, за свою жизнь в 10 лет он проходит по горизонтали не более 100 м. "Клещей нужно подвозить. Его подвозят сильные ветра, потоки воды, животные и люди на одежде. Поэтому сейчас круговорот клещей в природе максимальный", - пояснил эксперт.

При этом он добавил, что как только в Украине установится жара и снизится влажность, активность клещей снизится, и о них можно будет забыть до ранней осени.

В то же время, по словам специалиста, в болотистой местности клещей всегда много, также их можно "наловить" в труднопроходимых лесных местах, однако поскольку эти насекомые стремятся быть ближе к людям и домашним животным, их немало и в городских парках, скверах, вдоль лесных тропинок и так далее.

"Сейчас время, когда нужно быть осторожными, будет жаркое лето – мы про них забудем на какое-то время", - добавил эксперт.

Напомним, во время прогулок в лесу врачи советуют обязательно носить закрытую одежду, чтобы защититься от укусов клещей. Как отмечают медики, главная опасность клещей в том, что они могут переносить такие заболевания как энцефалит или болезнь Лайма.

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