Нинішня погода в Україні сприяє активності кліщів - експерт

"Як тільки температура навколишнього середовища - на земній поверхні і в повітрі - підвищується вище 7-8 градусів, кліщі проявляють активність. Для кліщів також важлива висока вологість. У силу того, що у нас цієї весни - затяжні дощі, тому для кліщів прекрасна ситуація, вони відчувають себе добре ", - зазначив Шинкарук.



За його словами, крім того, вітер і проливні дощі нинішнього теплого сезону сприяють пересуванням кліщів, оскільки самі по собі вони пересуваються дуже мало. Так, за своє життя в 10 років він проходить по горизонталі не більше 100 м. "Кліщів потрібно підвозити. Його підвозять сильні вітри, потоки води, тварини і люди на одязі. Тому зараз круговорот кліщів в природі максимальний", - пояснив експерт.



При цьому він додав, що як тільки в Україні встановиться спека і знизиться вологість, активність кліщів знизиться, і про них можна буде забути до ранньої осені.



У той же час, за словами фахівця, в болотистій місцевості кліщів завжди багато, також їх можна "наловити" в важкопрохідних лісових місцях, проте оскільки ці комахи прагнуть бути ближче до людей і домашніх тварин, їх чимало і в міських парках, скверах, вздовж лісових стежок і так далі.



"Зараз час, коли потрібно бути обережними, буде спекотне літо - ми про них забудемо на якийсь час", - додав експерт.



Нагадаємо, під час прогулянок в лісі лікарі радять обов'язково носити закритий одяг, щоб захиститися від укусів кліщів. Як зазначають медики, головна небезпека кліщів в тому, що вони можуть переносити такі захворювання як енцефаліт або хвороба Лайма.