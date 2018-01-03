Германия настаивает на миссии ООН для миротворческой деятельности, а не охраны ОБСЕ в Донбассе

“Необходима вооруженная и мощная миссия ООН, которая бы находится на всей территории (Донбасса — Ред.), а не только охранять немногочисленную группу представителей миссии ОБСЕ и дислоцироваться только на линии соприкосновения как новой границе Украины”, — отметил глава внешнеполитического ведомства Германии.

Зигмар Габриэль также добавил, что ФРГ будет продвигать в Совете безопасности ООН именно эту идею. “Мы будем пытаться с нашими французскими коллегами и всеми, кто входит в Совбез ООН, внедрить настоящую миротворческую миссию ООН в Донбассе”, — подчеркнул Габриэль.

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Обязательными условиями для возможности ввести такую ​​миссию ООН в Донбассе, по его словам, является “длительное перемирие и отвода тяжелого вооружения”.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции отметил, что Москва не против размещения миротворцев на Донбассе, которые могли бы перевести регион под международный контроль, но в то же время российский лидер считает, что украинская власть должна вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО. Он напомнил, что ранее Россия внесла на рассмотрение Совета безопасности проект резолюции о размещении в Донбассе сил ООН, будут заниматься защитой наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.