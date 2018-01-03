Німеччина наполягає на місії ООН для миротворчої діяльності, а не охорони ОБСЄ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Місія ООН повинна бути введена на всю територію сходу України, де відбувається збройний конфлікт, а не тільки на лінію зіткнення з метою охорони спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це в середу заявив глава МЗС Німеччини Зігмар Ґабріель у Києві на спільному брифінгу з українським колегою Павлом Клімкіним, передає УНН.
“Необхідно озброєна і потужна місія ООН, яка перебувала б на всій території (Донбасу — Ред.), а не тільки охороняти нечисленну групу представників місії ОБСЄ і дислокуватися тільки на лінії зіткнення як новому кордоні України”, — зазначив глава зовнішньополітичного відомства Німеччини.
Зігмар Ґабріель також додав, що ФРН буде просувати у Раді безпеки ООН саме цю ідею. “Ми будемо намагатися з нашими французькими колегами і всіма, хто входить до Радбезу ООН, впровадити справжню миротворчу місію ООН в Донбасі”, — підкреслив Габріель.
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Обов’язковими умовами для можливості ввести таку місію ООН в Донбасі, за його словами, є “тривалий перемир’я і відведення важкого озброєння”.
Президент Російської Федерації Володимир Путін 14 грудня о ході великої прес-конференції зазначив, що Москва не проти розміщення миротворців на Донбасі, які могли б перевести регіон під міжнародний контроль, але в той же час російський лідер вважає, що українська влада повинна вести прямі переговори з представниками ОРДЛО. Він нагадав, що раніше Росія внесла на розгляд Ради безпеки проект резолюції про розміщення в Донбасі сил ООН, які будуть займатися захистом спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.