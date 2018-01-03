Німеччина наполягає на місії ООН для миротворчої діяльності, а не охорони ОБСЄ на Донбасі

КИЇВ. 4 січня. УНН. Місія ООН повинна бути введена на всю територію сходу України, де відбувається збройний конфлікт, а не тільки на лінію зіткнення з метою охорони спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це в середу заявив глава МЗС Німеччини Зігмар Ґабріель у Києві на спільному брифінгу з українським колегою Павлом Клімкіним, передає УНН.