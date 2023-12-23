Никопольский район под обстрелом артиллерии и беспилотников

В течение дня враг четыре раза обстрелял Никопольщину из артиллерии и направил по району 9 дронов-камикадзе. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что обстрелы пришлись по самому районному центру, Марганецкой и Покровской сельской громадам.

Пострадал 49-летний мужчина. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением его доставлен в больницу - сообщил Сергей Лысак.

В результате обстрелов повреждены два предприятия, административное здание. Повреждены 9 частных домов, пятиэтажка, два гаража, парник, несколько хозяйственных построек, авто. Побило и инфраструктуру - линию электропередач и газопровод.

Во время обстрела прифронтовой ТЭС ранены пятеро энергетиков