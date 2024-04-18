Николаевщина: 4 пострадавших в результате вражеского обстрела обратились за медицинской помощью

На Николаевщине в результате вражеских обстрелов 4 человека Очаковской общины обратились в медицинское учреждение за помощью. Об этом сообщает председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевском районе 17 апреля была зафиксирована серия минометных обстрелов в 17:20, 17:44 и 18:30, направленных на акваторию Очаковской громады. К счастью, никто не пострадал.

Также вчера, после обстрела города Очакова в ночь на 17 апреля, четверо человек обратились за медицинской помощью. Всем предоставлено амбулаторное лечение.

В тот же день, в 18:43, были зафиксированы артиллерийские обстрелы по акватории Куцурубской громады, однако никаких пострадавших не зафиксировано.

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