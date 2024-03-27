Николаев: мэр сообщил о вражеской атаке баллистикой

Стреляли в украинских воинов в Северодонецке и участвовали в штурмах Авдеевки и Марьинки: будут судить еще 5 предателей

Еще пятерых предателей, которые воевали против Украины, в том числе снайпера, который стрелял по украинским солдатам в Северодонецке, будут судить за государственную измену и коллаборационизм.