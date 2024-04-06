Никаких слов о наступлении на Харьков от руководителя ОП не звучало: в ОП прокомментировали интервью Ермака

Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Дарья Заривная разъяснила недавнее заявление Андрея Ермака, в том числе и относительно возможного наступления россиян на Харьков. Об этом Заривная написала в Telegram-канале, передает УНН.

Детали

"В материале Politico речь шла о ракетных ударах по Харькову. Этот город для россии сейчас становится главной целью для ударов. Но никаких слов о наступлении на Харьков от руководителя ОП не звучало", - сообщила Заривная.

Контекст

Politico писало, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью рассказал, что считает северо-восточный город Харьков наиболее вероятной целью для главного направления наступления.

"Мы знаем, что путин готовит новую волну мобилизации, и считаем, что новые контрнаступательные операции россиян могут начаться в конце мая или в начале июня. Конечно, мы должны быть готовы к этому", - сказал Ермак.