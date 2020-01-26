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Нидерланды впервые извинились за действия правительства во время Второй мировой войны

Киев • УНН

 • 11996 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте от имени правительства страны впервые в истории извинился за действия власти страны во время Второй мировой войны. Об этом он заявил в воскресенье, 26 января, когда в стране отмечается 75-я годовщина освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, пишет УНН со ссылкой на DW.

Нидерланды впервые извинились за действия правительства во время Второй мировой войны

Он отметил, что во времена, когда Нидерланды были оккупированы нацистской Германией, правительство страны слишком мало сделал для защиты еврейских граждан от преследований.

“Поскольку последние из уцелевших до сих пор среди нас, я извиняюсь от имени правительства за то, что делало государство в то время”, — сказал Рютте во время церемонии в Амстердаме, передает агентство dpa. Это стало первым в истории случаем, когда правительство Нидерландов извинилось за действия государства во время войны. В 2000 году правительство страны выразил печаль из-за “холодного приема” евреев, выживших в концентрационных лагерях и вернувшихся в Нидерланды.

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Нидерландские чиновники охотно выполняли то, что приказывали им немецкие оккупанты, сказал премьер. Они стояли рядом, в то время как “группа сограждан была выделена, исключена и подвержена бесчеловечному обращению убийственным режимом”, подчеркнул Рютте. По его словам, хотя некоторое сопротивление оказывалось, “в целом этого было недостаточно”. “Слишком мало защиты. Слишком мало помощи. Слишком мало признания”, — подчеркнул премьер.

Несмотря на официальный нейтралитет во время Второй мировой войны, Нидерланды были оккупированы нацистской Германией в 1940 году. Правительство страны вместе с королевой Вильгельминой бежали в Великобританию. Из 140 тыс. евреев, проживавших в Нидерландах, 102 тыс. были убиты во время Холокоста.

Напомним, Зеленский пригласил премьера Нидерландов в Украине.

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