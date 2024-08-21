Нидерланды планируют предоставить Украине 51 мобильный комплекс для обнаружения дронов

Министерство обороны Нидерландов покупает для Украины 51 мобильный комплекс для обнаружения беспилотников. Контракт был подписан с компанией Robin Radar Systems в Гааге. Об этом говорится в сообщении нидерландского ведомства, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что системы способны обнаруживать небольшие беспилотники и отличать их, например, от птиц. Уникальной особенностью радаров является то, что они выполняют свою работу на мобильной платформе. Позже в этом году Министерство обороны Нидерландов передаст эти системы Украине.

Радары следят за окружающей средой на предмет присутствия беспилотников, даже на большой скорости.

Поскольку система обнаружения является мобильной, противнику сложнее найти радар, а следовательно, сложнее его нейтрализовать. Это дает возможность непрерывно выявлять, а затем уничтожать вражеские беспилотники, - говорится в сообщении.

Ранее оборонное ведомство Нидерландов уже покупало радары у компании Robin Radar. Они были статичными и сейчас развернуты в разных местах. Отзывы пользователей включали запрос на возможность продолжать обнаружение во время движения. Дальнейшее развитие радарной системы привело к появлению этой новой функции.

Ожидается, что Министерство обороны Нидерландов передаст 51 радар Украине в последнем квартале 2024 года. Они будут поступать туда поэтапно.

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