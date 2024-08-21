Нидерланды планируют предоставить Украине 51 мобильный комплекс для обнаружения дронов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Минфине обсудили с представителями Канады направление Украине 50 млрд долларов за счет доходов от российских активов

В Минфине обсудили с представителями Канады направление Украине 50 млрд долларов за счет доходов от российских активов

  •  100520 просмотра
Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла "шоссе" с движением заряженных частиц - NASA

Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла "шоссе" с движением заряженных частиц - NASA

  •  77075 просмотра
Премьер Индии Моди перед визитом в Украину указал на надежду на "скорейшее возвращение мира"

Премьер Индии Моди перед визитом в Украину указал на надежду на "скорейшее возвращение мира"

  •  102935 просмотра
На Днепропетровщине силы ПВО работают по разведывательному дрону

На Днепропетровщине силы ПВО работают по разведывательному дрону

  •  42932 просмотра
Лубинец об обмене пленными с курщиной: происходят консультации

Лубинец об обмене пленными с курщиной: происходят консультации

  •  52630 просмотра
публикации
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

  •  103792 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  134155 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  149538 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  204268 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  321267 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

  •  14513 просмотра
Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла "шоссе" с движением заряженных частиц - NASA

Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла "шоссе" с движением заряженных частиц - NASA

  •  77075 просмотра
Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

  •  108717 просмотра
21 августа: День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара, Всемирный день Аватара

21 августа: День без косметики и макияжа, Всемирный день Аватара, Всемирный день Аватара

  •  106807 просмотра
Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

20 августа 2024, 15:47  •  100395 просмотра
Актуальное
Нидерланды планируют предоставить Украине 51 мобильный комплекс для обнаружения дронов

Нидерланды планируют предоставить Украине 51 мобильный комплекс для обнаружения дронов

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 19:28  •  1191 просмотра

Read in English

Минобороны Нидерландов покупает 51 мобильный комплекс обнаружения беспилотников для Украины. Системы способны обнаруживать малые дроны, отличая их от птиц, и работать во время движения.

Министерство обороны Нидерландов покупает для Украины 51 мобильный комплекс для обнаружения беспилотников. Контракт был подписан с компанией Robin Radar Systems в Гааге. Об этом говорится в сообщении нидерландского ведомства, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что системы способны обнаруживать небольшие беспилотники и отличать их, например, от птиц. Уникальной особенностью радаров является то, что они выполняют свою работу на мобильной платформе. Позже в этом году Министерство обороны Нидерландов передаст эти системы Украине.

Радары следят за окружающей средой на предмет присутствия беспилотников, даже на большой скорости.

Поскольку система обнаружения является мобильной, противнику сложнее найти радар, а следовательно, сложнее его нейтрализовать. Это дает возможность непрерывно выявлять, а затем уничтожать вражеские беспилотники,

- говорится в сообщении.

Ранее оборонное ведомство Нидерландов уже покупало радары у компании Robin Radar. Они были статичными и сейчас развернуты в разных местах. Отзывы пользователей включали запрос на возможность продолжать обнаружение во время движения. Дальнейшее развитие радарной системы привело к появлению этой новой функции.

Ожидается, что Министерство обороны Нидерландов передаст 51 радар Украине в последнем квартале 2024 года. Они будут поступать туда поэтапно.

Нидерланды совместно с Данией передадут Украине еще 14 танков Leopard 2 до конца лета25 июля 2024, 09:34 • 44268 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаТехнологии
Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
  •  103792 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
  •  57636 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Эксклюзив
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
  •  60734 просмотра

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Эксклюзив
Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп
  •  68521 просмотра

Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп

Эксклюзив
Государство должно не только делегировать полномочия по ветеранской политике органам местной власти, но и подкреплять это финансированием - нардеп
  •  48311 просмотра

Государство должно не только делегировать полномочия по ветеранской политике органам местной власти, но и подкреплять это финансированием - нардеп

Эксклюзив
Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт
  •  101537 просмотра

Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт

Эксклюзив
В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  102587 просмотра

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
20 августа 2024, 15:57  •  110169 просмотра

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Эксклюзив
Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики
20 августа 2024, 13:37  •  104469 просмотра

Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Эксклюзив
Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?
20 августа 2024, 11:58  •  104535 просмотра

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Популярные

Лубинец об обмене пленными с курщиной: происходят консультации

Лубинец об обмене пленными с курщиной: происходят консультации

  •  52630 просмотра
На Днепропетровщине силы ПВО работают по разведывательному дрону

На Днепропетровщине силы ПВО работают по разведывательному дрону

  •  42932 просмотра
Премьер Индии Моди перед визитом в Украину указал на надежду на "скорейшее возвращение мира"

Премьер Индии Моди перед визитом в Украину указал на надежду на "скорейшее возвращение мира"

  •  102935 просмотра
Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла "шоссе" с движением заряженных частиц - NASA

Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла "шоссе" с движением заряженных частиц - NASA

  •  77075 просмотра
В Минфине обсудили с представителями Канады направление Украине 50 млрд долларов за счет доходов от российских активов

В Минфине обсудили с представителями Канады направление Украине 50 млрд долларов за счет доходов от российских активов

  •  100520 просмотра

Публикации

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

  •  103792 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  134155 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  149538 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  204268 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  321267 просмотра

Война

Нидерланды планируют предоставить Украине 51 мобильный комплекс для обнаружения дронов

Нидерланды планируют предоставить Украине 51 мобильный комплекс для обнаружения дронов

  •  1269 просмотра
Нефтебаза в российской Ростовской области продолжает пылать: СМИ обнародовали спутниковые снимки

Нефтебаза в российской Ростовской области продолжает пылать: СМИ обнародовали спутниковые снимки

  •  3818 просмотра
Зеленский о решениях для поддержки Сил обороны: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес

Зеленский о решениях для поддержки Сил обороны: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес

  •  14345 просмотра
Наступление ВСУ в курской области: Шольц заявил, что Германия ничего не знала об операции Украины

Наступление ВСУ в курской области: Шольц заявил, что Германия ничего не знала об операции Украины

  •  17581 просмотра
Зеленский о Покровском направлении: понимаем шаги врага и усиливаемся

Зеленский о Покровском направлении: понимаем шаги врага и усиливаемся

  •  18731 просмотра

политика

Елена Зеленская обсудила с супругами послов гуманитарные задачи для Украины: в ОП рассказали подробности

Елена Зеленская обсудила с супругами послов гуманитарные задачи для Украины: в ОП рассказали подробности

  •  7751 просмотра
Швейцария расширяет санкции против россии: касается запрета на алмазы

Швейцария расширяет санкции против россии: касается запрета на алмазы

  •  9740 просмотра
Зеленский о решениях для поддержки Сил обороны: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес

Зеленский о решениях для поддержки Сил обороны: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес

  •  14345 просмотра
Наступление ВСУ в курской области: Шольц заявил, что Германия ничего не знала об операции Украины

Наступление ВСУ в курской области: Шольц заявил, что Германия ничего не знала об операции Украины

  •  17581 просмотра
Зеленский о Покровском направлении: понимаем шаги врага и усиливаемся

Зеленский о Покровском направлении: понимаем шаги врага и усиливаемся

  •  18731 просмотра

Война

Нидерланды планируют предоставить Украине 51 мобильный комплекс для обнаружения дронов

Нидерланды планируют предоставить Украине 51 мобильный комплекс для обнаружения дронов

  •  1269 просмотра
Нефтебаза в российской Ростовской области продолжает пылать: СМИ обнародовали спутниковые снимки

Нефтебаза в российской Ростовской области продолжает пылать: СМИ обнародовали спутниковые снимки

  •  3818 просмотра
Зеленский о решениях для поддержки Сил обороны: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес

Зеленский о решениях для поддержки Сил обороны: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес

  •  14345 просмотра
Наступление ВСУ в курской области: Шольц заявил, что Германия ничего не знала об операции Украины

Наступление ВСУ в курской области: Шольц заявил, что Германия ничего не знала об операции Украины

  •  17581 просмотра
Зеленский о Покровском направлении: понимаем шаги врага и усиливаемся

Зеленский о Покровском направлении: понимаем шаги врага и усиливаемся

  •  18731 просмотра

политика

Елена Зеленская обсудила с супругами послов гуманитарные задачи для Украины: в ОП рассказали подробности

Елена Зеленская обсудила с супругами послов гуманитарные задачи для Украины: в ОП рассказали подробности

  •  7751 просмотра
Швейцария расширяет санкции против россии: касается запрета на алмазы

Швейцария расширяет санкции против россии: касается запрета на алмазы

  •  9740 просмотра
Зеленский о решениях для поддержки Сил обороны: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес

Зеленский о решениях для поддержки Сил обороны: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес

  •  14345 просмотра
Наступление ВСУ в курской области: Шольц заявил, что Германия ничего не знала об операции Украины

Наступление ВСУ в курской области: Шольц заявил, что Германия ничего не знала об операции Украины

  •  17581 просмотра
Зеленский о Покровском направлении: понимаем шаги врага и усиливаемся

Зеленский о Покровском направлении: понимаем шаги врага и усиливаемся

  •  18731 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

  •  9930 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

  •  41888 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  59380 просмотра

Экономика

Швейцария расширяет санкции против россии: касается запрета на алмазы

Швейцария расширяет санкции против россии: касается запрета на алмазы

  •  9740 просмотра
Зеленский о решениях для поддержки Сил обороны: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес

Зеленский о решениях для поддержки Сил обороны: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес

  •  14345 просмотра
Ермак обсудил с министром предприятий Италии развитие платформы "Сделано в Украине"

Ермак обсудил с министром предприятий Италии развитие платформы "Сделано в Украине"

  •  12654 просмотра
Минфин ожидает, что в 2025 году потребность Украины во внешнем финансировании увеличится на 12-15 миллиардов долларов

Минфин ожидает, что в 2025 году потребность Украины во внешнем финансировании увеличится на 12-15 миллиардов долларов

  •  12361 просмотра
Кабмин выделил 470 млн грн на резервное теплоснабжение двух населенных пунктов: что известно

Кабмин выделил 470 млн грн на резервное теплоснабжение двух населенных пунктов: что известно

  •  14477 просмотра

Киев

Генподрядчика строительства Подольско-Воскресенского моста оштрафовали и заставили убрать свалку на Трухановом острове

Генподрядчика строительства Подольско-Воскресенского моста оштрафовали и заставили убрать свалку на Трухановом острове

  •  15914 просмотра
В Киеве могут переименовать улицу в честь погибшего пилота «Джуса»

В Киеве могут переименовать улицу в честь погибшего пилота «Джуса»

  •  29645 просмотра
В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: предупреждают о превышении уровня диоксида азота на фоне жары

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: предупреждают о превышении уровня диоксида азота на фоне жары

  •  25899 просмотра
В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

  •  28066 просмотра
В Киеве с начала суток уже 4 воздушных тревоги: фиксировали до десятка дронов, все уничтожили на подступах

В Киеве с начала суток уже 4 воздушных тревоги: фиксировали до десятка дронов, все уничтожили на подступах

  •  29993 просмотра