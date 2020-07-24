"Ночные волки" планируют устроить в оккупированном Крыму шоу с военной техникой РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В оккупированном Крыму российский байк-клуб планирует провести шоу с привлечением техники Минобороны Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым Реалии.
"Российский мотоклуб "Ночные волки" планируют на байк-шоу в аннексированном Севастополе на площадке возле горы Гасфорта показать технику Минобороны России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по информации руководителя мотоклуба Александра Залдостанова, организаторы обещают провести "масштабное трюковое и пиротехническое музыкальное и литературное мероприятие".
Добавим, что байк-шоу планируют провести 8-9 августа.
"Традиционно на байк-шоу приезжает президент России Владимир Путин. В прошлом году он появился за рулем мотоцикла "Урал", в коляске которого сидел подконтрольный ему глава Крыма Сергей Аксенов. На пассажирском месте был временно исполняющий обязанности председателя правительства Севастополя Михаил Развожаев. После этого российский юрист написал заявление на Путина за езду на мотоцикле без шлема. Позже от российского ГИБДД Севастополя пришел ответ, что президент России ничего не нарушил, потому что в праздничные дни действует особый режим дорожного движения", - добавили в сообщении.
Напомним, по прибытии Путина в 2019 году на мото-шоу в оккупированном Крыму, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за очередного несогласованного с украинской стороной посещение Путиным оккупированного Крыма.