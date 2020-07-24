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"Нічні вовки" планують влаштувати в окупованому Криму шоу із військовою технікою РФ

"Нічні вовки" планують влаштувати в окупованому Криму шоу із військовою технікою РФ

Київ • УНН

 • 11597 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. В окупованому Криму російський байк-клуб планує провести шоу з залученням техніки Міноборони Російської Федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на Крим Реалії.

“Російський мотоклуб „Нічні вовки“ планують на байк-шоу в анексованому Севастополі на майданчику біля гори Гасфорта показати техніку Міноборони Росії”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за інформацією керівника мотоклубу Олександра Залдостанова, організатори обіцяють провести “масштабний трюковий і піротехнічний, музичний і літературний захід”.

Додамо, що байк-шоу планують провести 8-9 серпня.

“Традиційно на байк-шоу приїжджає президент Росії Володимир Путін. Торік він з’явився за кермом мотоцикла „Урал“, у колясці якого сидів підконтрольний йому глава Криму Сергій Аксенов. На пасажирському місці був тимчасово виконувач обов’язків голови уряду Севастополя Михайло Развожаєв. Після цього російський юрист написав заяву на Путіна за їзду на мотоциклі без шолома. Пізніше від російського ДІБДР Севастополя надійшла відповідь, що президент Росії нічого не порушив, бо у святкові дні діє особливий режим дорожнього руху”, — додали у повідомленні.

Нагадаємо, після прибуття Путіна у 2019 році на мото-шоу в окупованому Криму, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через чергове неузгоджене з українською стороною відвідання Путіним окупованого Криму.

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