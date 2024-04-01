Незаконное получение 613 тыс. грн компенсации за жилье: досудебное расследование в отношении экс-нардепа Барвиненко завершено

Досудебное расследование в отношении бывшего нардепа, которого подозревают в незаконном получении 613 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в Киеве, завершено. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

"1 апреля 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины VIII созыва, который сейчас занимает руководящую должность в одном из районных советов, подозреваемого в незаконном получении 613 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице", - говорится в сообщении.

По данным источников УНН, речь идет о бывшем народном депутате и ныне председателе Одесского районного совета Виталии Барвиненко.

По поручению прокурора детективы НАБУ открыли стороне защиты материалы для ознакомления.

Следствие установили, что несмотря на наличие собственного жилья в столице, народный депутат без законных на то оснований продолжил пользоваться гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Киев". В результате с сентября 2016 по март 2019 года он незаконно получил более 613 тыс. гривен компенсаций за наем жилья.

12 февраля бывшему нардепу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением.

Напомним

Бывшему депутату, занимающему руководящую должность в районном совете, сообщено о подозрении в незаконном получении 613 тысяч гривен компенсации за аренду квартиры в Киеве, которой он фактически не пользовался.