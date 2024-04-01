Незаконное получение 613 тыс. грн компенсации за жилье: досудебное расследование в отношении экс-нардепа Барвиненко завершено

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  83965 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  94996 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  103247 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  135675 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  105076 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227741 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192279 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191398 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  418459 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140295 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

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27 марта 2024, 10:45  •  391643 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  745590 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  689722 просмотра

Незаконное получение 613 тыс. грн компенсации за жилье: досудебное расследование в отношении экс-нардепа Барвиненко завершено

Бывшего народного депутата подозревают в незаконном получении 613 000 гривен компенсации за аренду квартиры в Киеве, которой он фактически не пользовался.

Криминал и ЧП •   •  3565 просмотра
Незаконное получение 613 тыс. грн компенсации за жилье: досудебное расследование в отношении экс-нардепа Барвиненко завершено

Жителей Крыма, которые сталкиваются с незаконным призывом в армию рф призывают сообщать об этих случаях Украине

Жителей оккупированного Крыма, которых собираются призвать в российскую армию, призывают сообщать о таких случаях в Украину, поскольку это является военным преступлением и нарушает международное право.

Война •   •  6558 просмотра
Жителей Крыма, которые сталкиваются с незаконным призывом в армию рф призывают сообщать об этих случаях Украине

В рф думают снять с "Талибана" статус террористической организации. У лаврова уже "прорабатывают вопрос"

россия рассматривает возможность исключения Талибана из списка террористических организаций, но окончательное решение должно быть принято высшим политическим руководством страны.

Новости Мира •   •  5206 просмотра
В рф думают снять с "Талибана" статус террористической организации. У лаврова уже "прорабатывают вопрос"

В Винницкой области двое подростков упали с 10-метровой высоты в недействующем карьере, один - погиб

В Винницкой области двое подростков упали с высоты 10 метров в недействующем гранитном карьере, в результате чего один из них погиб.

Криминал и ЧП •   •  7307 просмотра
В Винницкой области двое подростков упали с 10-метровой высоты в недействующем карьере, один - погиб

В Хмельницкой области взрывотехники обезвредили полутонную боеголовку сбитой ракеты "Искандер"

Полицейские взрывотехники обезвредили почти полтонны взрывчатки из неразорвавшейся боеголовки ракеты "Искандер М", упавшей вблизи села в Шепетовском районе Хмельницкой области.

Война •   •  9448 просмотра
В Хмельницкой области взрывотехники обезвредили полутонную боеголовку сбитой ракеты "Искандер"

Восстановление справедливости для Украины: Кулеба завтра посетит Гаагу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Гаагу, где примет участие в министерской конференции по вопросам восстановления справедливости в Украине и обсудит вопрос создания Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины.

Война •   •  12862 просмотра
Восстановление справедливости для Украины: Кулеба завтра посетит Гаагу

Харьковщина: прокуратура показала село Куриловцы после российского обстрела

Российские оккупанты около 15:00 обстреляли из артиллерии село Куриловка Купянского района Харьковской области, повредив частные дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  12322 просмотра
Харьковщина: прокуратура показала село Куриловцы после российского обстрела

Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ

В Кривом Роге слышали взрыв. Ранее в Воздушных силах сообщили о скоростной цели в направлении города.

Война •   •  13816 просмотра
Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ

В марте Украина экспортировала морем 11,8 млн тонн продукции - Свириденко

В марте Украина экспортировала через Черное море 11,8 млн тонн продукции на сумму $3,2 млн.

Экономика •   •  15209 просмотра
В марте Украина экспортировала морем 11,8 млн тонн продукции - Свириденко

В московском произошел "блэкаут" сразу на нескольких центральных станциях

Кратковременное отключение электроэнергии произошло на нескольких станциях московского метрополитена, что привело к остановке эскалаторов и включению аварийного освещения.

Новости Мира •   •  12061 просмотра
В московском произошел "блэкаут" сразу на нескольких центральных станциях