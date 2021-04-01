Незаконное завладение более 400 тыс. долларов: ГБР провело ряд обысков у руководства АРМА

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Государственное бюро расследований совместно с Офисом Генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели ряд одновременных обысков у руководства Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений по делу о завладении средствами на общую сумму более 400 тыс. долларов, которые были переданы в управление АРМА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.