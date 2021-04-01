Незаконное завладение более 400 тыс. долларов: ГБР провело ряд обысков у руководства АРМА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Государственное бюро расследований совместно с Офисом Генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели ряд одновременных обысков у руководства Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений по делу о завладении средствами на общую сумму более 400 тыс. долларов, которые были переданы в управление АРМА. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
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"Следователи Государственного бюро расследований совместно с Офисом Генпрокурора, Нацполицией и СБУ, в рамках уголовного производства, провели ряд одновременных обысков у руководства Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", - говорится в сообщении.
Детали
В ГБР сообщают, что в течение ноября-декабря 2020 года участники организованной группы, в состав которой входили должностные лица Нацагентства и адвокаты, завладели средствами на общую сумму более 400 тыс. долларов США, которые были переданы в управление АРМА.
Сообщается, что указанные лица, на основании поддельных судебных решений, безосновательно перечисляли деньги на банковские счета лиц, которые не имели к ним никакого отношения.
Так, 1 апреля 2021 года следователи ГБР провели ряд обысков в помещениях АРМА и по адресам проживания его руководителей.
"Предварительная квалификация правонарушения: завладение денежными средствами, совершенное в особо крупных размерах организованной группой, а также использование поддельных документов и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - отмечается в сообщении.
Добавим, что как стало известно УНН из собственных источников, обыски проводили у и.о. главы АРМА Виталия Сигидина, заместителя главы АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у Игоря Короля.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в помещении центрального аппарата Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА), а также по месту жительства нескольких сотрудников Агентства правоохранительные органы проводят обыски.