Незаконне заволодіння понад 400 тис. доларів: ДБР провело низку обшуків у керівництва АРМА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Державне бюро розслідувань спільно з Офісом Генпрокурора, Нацполіцією та СБУ, провели низку одночасних обшуків у керівництва Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у справі щодо заволодіння коштами на загальну суму понад 400 тис. доларів, які були передані в управління АРМА. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
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"Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Офісом Генпрокурора, Нацполіцією та СБУ, в рамках кримінального провадження, провели низку одночасних обшуків у керівництва Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", - йдеться в повідомленні.
Деталі
В ДБР повідомляють, що протягом листопада-грудня 2020 року учасники організованої групи, до складу якої входили посадові особи Нацагентства та адвокати, заволоділи коштами на загальну суму понад 400 тис. доларів США, які були передані в управління АРМА.
Повідомляється, що вказані особи, на підставі підроблених судових рішень, безпідставно перераховували гроші на банківські рахунки осіб, які не мали до них жодного відношення.
Так, 1 квітня 2021 року слідчі ДБР провели низку обшуків у приміщеннях АРМА та за адресами проживання її керівників.
"Попередня кваліфікація правопорушення: заволодіння грошовими коштами, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, а також використання підроблених документів та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368 КК України)", - зазначається в повідомленні.
Додамо, що як стало відомо УНН з власних джерел, обшуки проводили у т.в.о. голови АРМА Віталія Сигидина, заступника голови АРМА Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі та в Ігоря Короля.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у приміщенні центрального апарату Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), а також за місцем проживання кількох співробітників Агентства правоохоронні органи проводять обшуки.