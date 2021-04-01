До керівництва АРМА прийшли з обшуками

ukru
19:01 • 31217 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 33335 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 84777 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 52514 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 91126 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115152 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144242 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183909 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 309864 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192760 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 126351 перегляди
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 101201 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 97043 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 101665 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 93965 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 52195 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 309864 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 244440 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 338153 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 331666 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 61865 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109528 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110375 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107369 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120748 перегляди
Актуальне
До керівництва АРМА прийшли з обшуками

До керівництва АРМА прийшли з обшуками

Київ • УНН

 • 12631 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У приміщенні центрального апарату Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), а також за місцем проживання кількох співробітників Агентства правоохоронні органи проводять обшуки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу АРМА.

Цитата:

“У приміщенні центрального апарату АРМА, а також за місцем проживання кількох співробітників Агентства правоохоронні органи проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що керівництво та працівники АРМА повністю сприяють представникам силових відомств, зокрема надають всі запитувані документи та необхідну слідству інформацію.

При цьому адвокат Масі Найєм заявляє на своїй сторінці у Facebook, що обшуки проводить СБУ та ДБР.

“ДБР та СБУ проводять обшуки у співробітників АРМА. Обшуки проводяться вдома у т.в.о. голови АРМА Віталія Сигидина, заступника голови АРМА Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі та в Ігоря Короля”, — написав він.

Також таку інформацію поширила і нардеп Галина Янченко у Facebook. "В АРМА обшуки. Такі ж обшуки тривають і вдома у в.о. голови АРМА Віталія Сігідіна, його заступника з питань управління активами Володимира Павленка та начальника управління менеджменту активів Вахтанга Бочорішвілі. Обшуки проводять ДБР спільно з СБУ. За моєю інформацію, ще ряд епізодів корупційних обородук АРМА розслідуються Національним антикорупційним бюро України (НАБУ)", - написала вона.

Зазначимо, що УНН намагається отримати коментарі в СБУ та ДБР.

Доповнення

Детективи НАБУ проводили обшуки у приміщенні Агентства з розшуку та менеджменту активів у квітні 2019 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79