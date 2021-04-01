До керівництва АРМА прийшли з обшуками
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У приміщенні центрального апарату Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), а також за місцем проживання кількох співробітників Агентства правоохоронні органи проводять обшуки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу АРМА.
Цитата:
“У приміщенні центрального апарату АРМА, а також за місцем проживання кількох співробітників Агентства правоохоронні органи проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що керівництво та працівники АРМА повністю сприяють представникам силових відомств, зокрема надають всі запитувані документи та необхідну слідству інформацію.
При цьому адвокат Масі Найєм заявляє на своїй сторінці у Facebook, що обшуки проводить СБУ та ДБР.
“ДБР та СБУ проводять обшуки у співробітників АРМА. Обшуки проводяться вдома у т.в.о. голови АРМА Віталія Сигидина, заступника голови АРМА Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі та в Ігоря Короля”, — написав він.
Також таку інформацію поширила і нардеп Галина Янченко у Facebook. "В АРМА обшуки. Такі ж обшуки тривають і вдома у в.о. голови АРМА Віталія Сігідіна, його заступника з питань управління активами Володимира Павленка та начальника управління менеджменту активів Вахтанга Бочорішвілі. Обшуки проводять ДБР спільно з СБУ. За моєю інформацію, ще ряд епізодів корупційних обородук АРМА розслідуються Національним антикорупційним бюро України (НАБУ)", - написала вона.
Зазначимо, що УНН намагається отримати коментарі в СБУ та ДБР.
Доповнення
Детективи НАБУ проводили обшуки у приміщенні Агентства з розшуку та менеджменту активів у квітні 2019 року.