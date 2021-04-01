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К руководству АРМА пришли с обысками

К руководству АРМА пришли с обысками

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. В помещении центрального аппарата Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА), а также по месту жительства нескольких сотрудников Агентства правоохранительные органы проводят обыски. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Цитата:

"В помещении центрального аппарата АРМА, а также по месту жительства нескольких сотрудников Агентства правоохранительные органы проводят следственные действия в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что руководство и работники АРМА полностью содействуют представителям силовых ведомств, в частности предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию.

При этом адвокат Маси Найем заявляет на своей странице в Facebook, что обыски проводит СБУ и ГБР.

"ГБР и СБУ проводят обыски у сотрудников АРМА. Обыски проводятся дома у и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у Игоря Короля", - написал он.

Также такую информацию распространила и нардеп Галина Янченко в Facebook. "У АРМА обыски. Такие же обыски продолжаются и дома у и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя по вопросам управления активами Владимира Павленко и начальника управления менеджмента активов Вахтанга Бочоришвили. Обыски проводят ГБР совместно с СБУ. По моей информации, еще ряд эпизодов коррупционных обородук АРМА расследуются Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ)", - написала она.

Отметим, что УНН пытается получить комментарии у СБУ и ГБР.

Дополнение

Детективы НАБУ проводили обыски в помещении Агентства по розыску и менеджмента активов в апреле 2019 года.

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