Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"

Премьер-министр Израиля заявил, что международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии". Об этом пишет CNN, передает УНН.

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Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество "объединилось в противостоянии этой иранской агрессии, которая угрожает мировому миру заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельничном заявлении из своего офиса на X.

Нетаньяху добавил: "Непосредственно и через своих посредников терроризма ХАМАС и других Иран проводит полномасштабную кампанию агрессии, которая угрожает не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку".

США и G7 непублично сдерживают Израиль относительно возмездия на атаку Ирана, но возможные варианты решений уже обсуждаются

Комментарии Нетаньяху после удара Ирана по Израилю в минувшие выходные, во время которого было запущено более 300 ракет и беспилотников.

Тегеран заявил, что нападение было местью за смертоносную атаку Израиля на здание консульства в комплексе посольства Ирана в Дамаске.