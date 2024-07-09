Нет никаких оснований для изменения названия города, все высосано из пальца - депутат Броварского горсовета

Никаких оснований для переименования города Бровары в Бровари нет. Аргументы, которые приводят народные депутаты - авторы соответствующего постановления, высосаны из пальца. Такое мнение озвучил депутат Броварского городского совета, начальник юридического управления горсовета Александр Каштанюк в комментарии УНН.

Детали

Депутат подчеркнул, что подавляющее большинство жителей Броваров считает идею переименования города абсурдной и готово отстаивать свою позицию.

"Нам делали исследования (Институты украинского языка и истории Национальной академии наук Украины - ред.). Нет никаких оснований для изменения названия города, все высосано из пальца. Писали по этому поводу обращение к депутатам Верховной Рады.

И, что самое главное, горожане против - посмотрите, что люди пишут в соцсетях, местных пабликах. Переименование Броваров - это абсурд, и мне даже стыдно, что мы это обсуждаем.

Даже поднимать этот вопрос сейчас совершенно не ко времени. Этим занимаются люди, которым нечего делать. Пусть лучше на фронт идут. А мы будем отстаивать название нашего города всеми силами", - отметил Александр Каштанюк.

Дополнительно

Советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан в комментарии УНН отметила, что решения по изменению названий населенных пунктов обязательно должны приниматься с учетом мнения общества.

По ее словам, профильный комитет Верховной Рады должен обратиться в соответствующий орган местного самоуправления, чтобы получить позицию общества. А впоследствии - учесть эту позицию при подготовке решения о возможном переименовании.

В свою очередь, депутат Броварского городского совета Лидия Сенько отмечает, что поднимать вопрос переименования городов сейчас совсем неуместно. Сейчас надо все усилия направить на поддержку Вооруженных сил Украины. А уже после победы - разбираться с названиями населенных пунктов.

Категорически против переименования выступают известные броварчане: многократный чемпион Европы и мира по плаванию Олег Лисогор, будущая участница Олимпийских игр в Париже, борчиха Алина Грушина (Акобия), экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Юрий Нужненко и многие другие.

Контекст

Группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским зарегистрировала в Верховной Раде постановление о переименовании Броваров в Бровари.

Местные жители, с которыми пообщался УНН, не поддерживают эту идею. В частности, они не понимают, откуда, собственно, взялось название "Бровари", которое, к тому же, еще и не слишком красиво звучит.

Также жители Броваров говорят, что нардепам просто нечем заняться. А такие противоречивые решения сейчас точно не ко времени.