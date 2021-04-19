Неуплата почти 50 млн грн налогов: суд не утвердил соглашение о признании виновности с Жуковым

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал в утверждении соглашения о признании виновности с Виталием Жуковым, который является одним из подозреваемых в организации преступной схемы умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств при поставке комплектующих к военной технике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.