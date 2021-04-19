Неуплата почти 50 млн грн налогов: суд не утвердил соглашение о признании виновности с Жуковым
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал в утверждении соглашения о признании виновности с Виталием Жуковым, который является одним из подозреваемых в организации преступной схемы умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств при поставке комплектующих к военной технике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
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“Сегодня, 19 апреля 2021 года, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда отказала в утверждении соглашения о признании виновности в отношении лица, обвиняемого по ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 369 УК Украины”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что стороны сделки о признании виновности согласовали частичное освобождение обвиняемого от гражданской ответственности, установив его обязательства в будущем добровольно возместить нанесенный государству ущерб в размере 4 000 000 гривен.
Сторонами также было согласовано окончательное наказание по общему объему предъявленного обвинения с учетом положений ч.ч. 1, 2 ст. 69, ч. 2 ст. 75, ст. 76 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества без лишения права занимать определенные должности и с освобождением от отбывания основного и дополнительного наказания с испытательным сроком на 1 год. Взамен, обвиняемый обязывался предоставить обличительные показания в отношении других лиц, причастных к совершению указанных выше преступлений.
Так, проверив соглашение о признании виновности, коллегия судей отказала в ее утверждении учитывая несоответствие его условий уголовному процессуальному и уголовному законам, а также интересам общества:
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- существует прямой запрет заключать соглашение о признании виновности с организатором особо тяжкого преступления (п. 3 ч. 4 ст. 369 УПК Украины);
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- не может быть засчитан как обстоятельство, смягчающее наказание, намерение обвиняемого добровольно частично возместить причиненный им вред в будущем (п. 2 ч. 1 ст. 66 УК Украины);
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- только искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, а также наличие на иждивении обвиняемого малолетних детей нельзя считать обстоятельствами, существенно снижающими степень тяжести совершенных преступлений (ч. 1 ст. 69 УК Украины);
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- при совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, лицу не может быть не назначено дополнительное обязательное наказание (ч. 2 ст. 69 УК Украины);
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- ч. 2 ст. 75 УК Украины ни при каких обстоятельствах не предусматривает возможности освобождения лица от отбывания такого вида наказания как конфискация имущества;
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- стороны сделки согласовали не только освобождение обвиняемого от отбывания согласованного ими наказания в соответствии с ч. 2 ст. 75 УК Украины, но и продолжительность испытательного срока и перечень возложенных на обвиняемого обязанностей, по ч. 3 этой же статьи относится к компетенции суда;
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- условия соглашения в части согласованного наказания противоречат общественному интересу в силу его очевидного несоответствия требованиям закона, а потому не смогут предотвратить совершение других преступлений и выполнить превентивную функцию;
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- по убеждению коллегии судей, в условиях проведения АТО, когда государство принимало срочные меры для поиска дополнительных источников пополнения бюджета и перераспределения средств для повышения обороноспособности страны, а также для поддержки тех людей, которые оказались на территории проведения АТО, в частности, из-за введения новых налогов и льготных условий налогообложения, преступная деятельность ради личного обогащения путем уклонения от уплаты налогов, тем более в оборонной сфере с привлечением государственных предприятий — участников Государственного концерна “Укроборонпром”, свидетельствует об особой дерзости и исключительном цинизме организаторов такой деятельности.
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Дополнение
ВАКС отпустил под залог в размере 5 млн 255 тыс. гривен Виталия Жукова, являющегося одним из подозреваемых в организации преступной схемы умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 49,942 млн гривен и легализации этих средств при поставке комплектующих к военной технике.
Как сообщалось, четырем лицам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 49,942 млн гривен и легализации этих средств. Речь идет о преступной схеме поставок комплектующих для военной техники в придприятия Государственного концерна “Укроборонпром”.