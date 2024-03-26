Несчастный случай в Киевской области: на одном из предприятий мужчине ампутировало руку

Во время выполнения работ на одном из предприятий в Белоцерковском районе Киевской области мужчине ампутировало руку: для осмотра и фиксации на место несчастного случая выехали полицейские, пострадавшего госпитализировали. Об этом передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Несчастный случай на Киевщине: 25 марта медики сообщили полицейским, что на одном из предприятий мужчине ампутировало руку

На место для осмотра и фиксации выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Согласно предварительной информации, на пилораме во время выполнения работ со станком травмировался 59-летний мужчина. Работники скорой госпитализировали пострадавшего с травматической ампутацией верхней конечности.

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