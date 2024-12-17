Непогода в Украине оставила без света 449 населенных пунктов: какие области пострадали
Киев • УНН
Из-за ухудшения погодных условий сотни населенных пунктов потеряли электроснабжение. Больше всего пострадала Хмельницкая область - 191 населенный пункт обесточен.
Из-за непогоды 449 населенных пунктов в 15 областях Украины остались без электроснабжения. Больше всего пострадала Хмельницкая область, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
По состоянию на 07:00 17 декабря, по информации Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь) обесточены 449 населенных пунктов в 15 областях (Хмельницкая - 191, Львовская - 51, Сумская - 48, Ровенская - 36, Тернопольская - 34, Житомирская - 22, Волынская - 21, Днепропетровская - 13, Харьковская - 11, Донецкая - 9, Кировоградская - 4, Черниговская - 3, Черновицкая - 3, Киевская - 2 и Черкасская - 1).
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Синоптики объявили предупреждение о непогоде по всей Украине16 дек. 2024, 12:59 • 12347 просмотров