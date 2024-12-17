Непогода в Украине оставила без света 449 населенных пунктов: какие области пострадали

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"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 95840 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

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Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 131310 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

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Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 135612 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

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Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 140761 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

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«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 148310 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
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Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

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Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 161034 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
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Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
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Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

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Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
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Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

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Непогода в Украине оставила без света 449 населенных пунктов: какие области пострадали

Непогода в Украине оставила без света 449 населенных пунктов: какие области пострадали

Киев  •  УНН

 • 3076 просмотра

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Из-за ухудшения погодных условий сотни населенных пунктов потеряли электроснабжение. Больше всего пострадала Хмельницкая область - 191 населенный пункт обесточен.

Из-за непогоды 449 населенных пунктов в 15 областях Украины остались без электроснабжения. Больше всего пострадала Хмельницкая область, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 07:00 17 декабря, по информации Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь) обесточены 449 населенных пунктов в 15 областях (Хмельницкая - 191, Львовская  - 51, Сумская  - 48, Ровенская - 36, Тернопольская - 34, Житомирская - 22, Волынская - 21, Днепропетровская - 13, Харьковская - 11, Донецкая - 9, Кировоградская - 4, Черниговская - 3, Черновицкая - 3, Киевская - 2 и Черкасская - 1).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Синоптики объявили предупреждение о непогоде по всей Украине16 дек. 2024, 12:59 • 12347 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина