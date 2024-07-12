Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Часть иностранных поставщиков техники и электроники поставили очень жесткие условия сотрудничества с украинскими ритейлерами после начала полномасштабной войны, некоторые из них даже прибегали к шантажу, пишет УНН.

По информации "Ассоциации украинских ритейлеров", западные вендоры очень по-разному реагировали на начало широкомасштабного вторжения, некоторые из них даже вышли с украинского рынка, не видя возможности продолжения бизнеса. Еще часть из них ограничила любые операции в Украине, ожидая стабилизации ситуации.

СЕО сети электроники и бытовой техники Eldorado Вера Витинская в интервью УНН рассказала, что часть их партнеров-поставщиков позвонила сразу 24 февраля 2022 года и потребовала заплатить за технику, которая была поставлена ранее на условиях отложенного платежа.

А после того, вендоры начали возобновлять работу в Украине, почти все из них требовали полную предоплату за поставки нового товара и еще минимум 20% оплаты по старому долгу (то есть за тот товар, который был поставлен еще до 24 февраля на условиях отложенного платежа).

Один из постоянных партнеров, с которым работаем более десяти лет и товары которого были у нас на реализации, отказался от обратного получения не проданного товара и решил шантажировать нас заявлением о банкротстве. Это такие себе иски для юридического шантажа - рассказала СЕО Eldorado.

Также, по ее словам, исками о банкротстве сеть шантажировал еще один поставщик, который сейчас продолжает работать в россии и платит там налоги.

В Eldorado не указали названия компаний-поставщиков, однако вероятно речь идет о компаниях Samsung и DeLonghi.

CEO сети электроники и электротехники "Фокстрот" Алексей Зозуля в интервью УНН также рассказал, что в начале широкомасштабного вторжения поставщики "замерли" и поставили все операции на паузу.

Ритейлеру из-за сложной ситуации на рынке пришлось реструктуризировать долги перед иностранными поставщиками за товар, который был поставлен до февраля 2022 года на условиях постоплаты.

В общем, действия иностранных поставщиков электроники и бытовой техники в начале полномасштабного вторжения негативно повлияли на работу магазинов в Украине. В частности, "пауза" в работе вендоров привела к дефициту определенных товаров.

Это усложнило и без того не лучшее финансовое состояние компаний и они были вынуждены адаптировать свои бизнес-модели к новым условиям.

Некоторым украинским компаниям пришлось прибегать к вынужденным решениям для того, чтобы сохранить свой бизнес. Например, сеть техники и электроники Eldorado инициировала процедуру досудебной санации для того, чтобы рассчитаться с долгами перед поставщиками, возникшими в результате боевых действий в Украине.

Так, в конце апреля Хозяйственный суд Киева утвердил план досудебной санации, согласно которому Eldorado гарантированно погашает 30% от суммы задолженности в течение пяти лет, 30% - подлежат списанию и еще 40% кредиторы получат после возмещения убытков, причиненных Россией.

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Украинский предприниматель, основатель международного бизнес-сообщества Board Андрей Длигач отмечал, что из-за начала широкомасштабного вторжения перед представителями украинского бизнеса возникло много вызовов. В первую очередь - возможность обеспечить собственных работников и производственные мощности безопасными условиями труда, а потому бизнес начал релоцироваться.

Вторая проблема - разрушение логистических путей, в результате чего возникли дефициты и по компонентам, и по сырью в большинстве сфер. Третья проблема, с которой столкнулся бизнес, - финансовые ресурсы, все моментально подорожало, ухудшилась ситуация с кредитованием, подорожали долги и так далее.

Кроме того, повлиял на работу бизнеса и отъезд кадров за границу. Некоторые работники все же остались работать удаленно, но часть уволилась.