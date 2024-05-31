Некоторые члены НАТО никогда не вводили никаких ограничений на использование предоставленного ими оружия - Столтенберг

Некоторые члены НАТО никогда не ограничивали Украину в использовании предоставленного ими оружия, некоторые члены Альянса ослабляли свои ограничения. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге, передает УНН.

По мере развития этой войны также развивалась поддержка НАТО. Это демонстрирует, что когда они сейчас атакуют Украину с середины россии, с другой стороны границы, когда линия границы или линия фронта более или менее одинакова, тогда, конечно, единственный способ атаковать в тылу врага. Союзники по-разному оказывают поддержку. Некоторые члены альянса никогда не вводили никаких ограничений, другие члены Альянса ослабляли свои ограничения. Надо лишь быть бдительными. Нам нужно адаптироваться и развивать нашу поддержку по мере развития войны - сказал Столтенберг.

Он отметил, что сегодня на встрече рассматривали эти вопросы.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил относительно угроз главы кремля владимира путина "серьезными последствиями", если Запад позволит Украине бить своим оружием внутри России, указав, что это часть усилий путина и москвы не дать союзникам по НАТО поддержать Украину, чтобы самообороняться.