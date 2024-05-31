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Деякі члени НАТО ніколи не вводили жодних обмежень щодо використання використанні наданої ними зброї - Столтенберг

Деякі члени НАТО ніколи не вводили жодних обмежень щодо використання використанні наданої ними зброї - Столтенберг

Київ • УНН

 • 27153 перегляди

Члени НАТО послабили обмеження на використання Україною наданої зброї для нанесення ударів по цілях на території росії в міру розвитку війни.

Деякі члени НАТО ніколи не обмежували Україну у використанні наданої ними зброї, деякі члени Альянсу послаблювали свої обмеження. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі, передає УНН.

Оскільки ця війна розвивалася, також розвивалася підтримка НАТО. Це демонструє, що коли вони зараз атакують Україну зсередини росії, з іншого боку кордону, коли лінія кордону або лінія фронту більш-менш однакова, тоді, звичайно, єдиний спосіб атакувати в тилу ворога. Союзники по-різному надають підтримку. Деякі члени Альянсу ніколи не вводили жодних обмежень, інші члени Альянсу послаблювали свої обмеження. Треба лише бути пильними. Нам потрібно адаптуватися та розвивати нашу підтримку в міру розвитку війни 

- сказав Столтенберг.

Він зазначив, що сьогодні на зустрічі розглядали ці питання.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів щодо погроз глави кремля володимира путіна "серйозними наслідками", якщо Захід дозволить Україні бити своєю зброєю всередині росії, вказавши, що це частина зусиль путіна та москви не дати союзникам по НАТО підтримати Україну, щоб самооборонятися.

Павло Башинський

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