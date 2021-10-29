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Отрицательно повлияли на обороноспособность ВСУ: ГБР сообщило о подозрении экс-заместителю министра и руководителю департамента Минобороны

Киев • УНН

 • 18106 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. ГБР сообщил о подозрении бывшим замминистра и руководителю департамента Министерства обороны Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Отрицательно повлияли на обороноспособность ВСУ: ГБР сообщило о подозрении экс-заместителю министра и руководителю департамента Минобороны

Цитата

“Следователи ГБР сообщили о подозрении экс-заместителю министра и экс-руководителю одного из департаментов Министерства обороны Украины, которые при закупке продуктов для армии нанесли ущерб государству на сотни миллионов гривен”, — говорится в сообщении.

Подробности

В декабре 2020-январе 2021 года руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных Сил Украины на 2021 год.

Затем руководитель департамента по указанию заместителя Министра обороны Украины незаконно заключил дополнительные соглашения с поставщиками, согласно которым транспортировка продуктов питания и своевременное пополнение неприкосновенных продовольственных запасов Вооруженных Сил Украины уже не были обязательством поставщиков, сообщили в ГБР.

“Как следствие Вооруженные Силы Украины должны были самостоятельно осуществлять транспортировку продовольствия, привлекать к этому личный состав и технику, и тратить дополнительные бюджетные средства.

Это негативно повлияло на обороноспособность подразделений ВСУ и поставило под угрозу выполнение их основных задач, определенных Конституцией Украины, в частности, по обороне Украины, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности”, — добавляется в сообщении.

Отмечается, что предварительная сумма ущерба государственному бюджету составляет более 700 млн. гривен.

Дополнение

Экс-заместителю министра обороны и экс-руководителю одного из департаментов Министерства обороны Украины сообщено о подозрении по статье препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора Украины, оперативное сопровождение — ГБР.

Напомним

В Украине пытались подкупить депутата Верховной Рады Александра Санченко. За внесение “нужной” правки и отсрочки законопроекта злоумышленники обещали народному избраннику 100 тыс. долларов ежегодно.

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