Отрицательно повлияли на обороноспособность ВСУ: ГБР сообщило о подозрении экс-заместителю министра и руководителю департамента Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. ГБР сообщил о подозрении бывшим замминистра и руководителю департамента Министерства обороны Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Цитата
“Следователи ГБР сообщили о подозрении экс-заместителю министра и экс-руководителю одного из департаментов Министерства обороны Украины, которые при закупке продуктов для армии нанесли ущерб государству на сотни миллионов гривен”, — говорится в сообщении.
Подробности
В декабре 2020-январе 2021 года руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных Сил Украины на 2021 год.
Затем руководитель департамента по указанию заместителя Министра обороны Украины незаконно заключил дополнительные соглашения с поставщиками, согласно которым транспортировка продуктов питания и своевременное пополнение неприкосновенных продовольственных запасов Вооруженных Сил Украины уже не были обязательством поставщиков, сообщили в ГБР.
“Как следствие Вооруженные Силы Украины должны были самостоятельно осуществлять транспортировку продовольствия, привлекать к этому личный состав и технику, и тратить дополнительные бюджетные средства.
Это негативно повлияло на обороноспособность подразделений ВСУ и поставило под угрозу выполнение их основных задач, определенных Конституцией Украины, в частности, по обороне Украины, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности”, — добавляется в сообщении.
Отмечается, что предварительная сумма ущерба государственному бюджету составляет более 700 млн. гривен.
Дополнение
Экс-заместителю министра обороны и экс-руководителю одного из департаментов Министерства обороны Украины сообщено о подозрении по статье препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора Украины, оперативное сопровождение — ГБР.
Напомним
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